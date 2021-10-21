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Depay fala sobre expectativa para clássico com o Real Madrid: 'Será algo grandioso'

Ex-jogador do Lyon chegou ao Barcelona nesta temporada e rapidamente assumiu o protagonismo da equipe catalã. Atleta disputará maior clássico do mundo pela primeira vez...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 13:37

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:37

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Principal contratação do Barcelona para a temporada, o atacante Memphis Depay rapidamente caiu no gosto do torcedor blaugrana. E no próximo fim de semana, o holandês viverá a experiência de disputar o seu primeiro 'El Clásico', duelo do time catalão com o Real Madrid.Artilheiro do Barcelona na temporada, com quatro gols em 11 partidas disputadas, Depay afirmou que disputar este jogo sempre foi um sonho e disse que será um momento especial em sua carreira.
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- Eu sempre vi esse jogo, como todo mundo também viu. Ser parte desse momento, para mim, vai ser algo grandioso. Todo mundo quer ver no estádio um jogo desses e vai ser a primeira vez em muito tempo que teremos público no El Clásico. Será diferente - disse o holandês à "LaLiga World", antes de completar:
- Não sinto pressão alguma. Quando estou no campo eu sempre estou feliz, principalmente quando jogamos em casa, com o apoio dos torcedores, que é uma sensação incrível. Me sinto realmente em casa - seguiu.
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Apesar de ser o grande destaque do Barcelona até aqui neste início de temporada, Depay afirmou que ainda não está satisfeito com seu desempenho individual e que precisa crescer de produção.
- Não estou totalmente feliz com este início. Podemos melhorar nosso desempenho. Eu, particularmente, quero aumentar meu número de gols e assistências. Estou em um momento muito bom da minha carreira, mas sinto que posso melhorar ainda mais - finalizou.

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