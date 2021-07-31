Depay, Demir e Puig marcam em vitória do Barcelona; veja os resultados dos amistosos do dia

Neste sábado, os amistosos de pré-temporada do futebol europeu seguiram em andamento no continente. Os destaques do dia ficaram com a vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Stuttgart e com a terceira derrota do Bayern de Munique neste início de temporada.
STUTTGART 0X3 BARCELONAO terceiro amistoso do Barcelona na pré-temporada terminou com vitória da equipe blaugrana por 3 a 0. Os novos reforços do clube catalão, Memphis Depay e Yusuf Demir, marcaram na primeira etapa, enquanto Riqui Puig, formado na base do Barça, fechou a conta no segundo tempo.
BAYERN DE MUNIQUE 0X3 NAPOLIJulian Nagelsmann ainda não conseguiu a sua primeira vitória no Bayern mesmo após quatro jogos no comando da equipe. Neste sábado, Osimhen marcou duas vezes e ainda viu Macharch contribuir com um gol para a vitória do Napoli.
WOLFSBURG 1X2 ATLÉTICO DE MADRIDO atual campeão espanhol enfrentou o Wolfsburg em amistoso neste sábado, e conseguiu a vitória em uma virada. Weghorst abriu o placar para a equipe alemã no primeiro tempo, mas o Atlético de Madrid virou o jogo com Borja Garcés e Ricard Sánchez na segunda etapa.
PORTO 5X3 LYONEm uma partida de oito gols, o Porto conseguiu bater o Lyon em amistoso na sua casa. A equipe portuguesa marcou com Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Pepe, Toni Martínez e Taremi, enquanto os franceses fizeram os seus gols com Marcelo, Toko Ekambi e Slimani.
MANCHESTER CITY 4X0 BARNSLEYA equipe de Pep Guardiola, atual campeã da Premier League, goleou o Barnsley em amistoso neste sábado. O Manchester City marcou três gols no primeiro tempo gol Edozie, Knight e Mahrez, fechando o 4 a 0 na segunda parte com Aké.
MONZA 1X2 JUVENTUSEm seu segundo amistoso na volta à Juventus, Massimiliano Allegri conseguiu mais uma vitória. Contra o Monza, a Juve saiu na frente do placar com gols de Ronocchia e Kulusevski, enquanto a equipe da casa descontou no fim com Marco D'Alessandro.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2X1 VILLARREALCom Gerson e Luan Peres em campo, o Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli conseguiu mais uma vitória na pré-temporada. Fernando Niño marcou contra e abriu o placar para os franceses, que ampliaram com Payet. O Villarreal ainda diminuiu com Alberto Moreno no fim do jogo.