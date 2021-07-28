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Depay, atacante do Barcelona, se vê em trio com Messi e Aguero

Atacante holandês chegou ao clube catalão nesta janela de transferência com o aval do técnico Ronald Koeman após anos sendo um dos principais destaques do Lyon...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 10:58
Crédito: JOHN THYS / POOL / AFP
Memphis Depay, reforço para o ataque do Barcelona nesta temporada, afirmou que pode atuar ao lado de Kun Aguero e Lionel Messi. Em coletiva aos veículos da Catalunha, o holandês acredita que cada atleta possui características complementares.- Eu me vejo em muitas posições. De centroavante, ponta esquerda, como falso nove... Posso atuar em todos estes setores e me sinto confortável. Com Messi e Aguero, seremos muitos atacantes, mas todos diferentes. Tenho habilidades e pontos fortes diferentes dos de Kun ou de qualquer jogador. Creio que somos compatíveis.
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Além de Aguero, que também chegou neste mercado após fim de contrato com Manchester City, e Messi, que ainda está pendente de uma renovação contratual, Depay terá a concorrência de Ansu Fati e Ousmane Dembélé, que se recupera de lesão sofrida na Eurocopa.
O atacante chegou com o aval do técnico Ronald Koeman, uma vez que ambos trabalharam juntos na seleção holandesa. Além do sucesso com a camisa laranja, o jogador era um dos principais destaques do time do Lyon nos últimos anos.

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