Dentinho é apresentado ao Ceará, fala sobre estrutura e promete comemorar gol em cima do Corinthians

A segunda-feira foi de novidade para o Ceará, que apresentou o atacante Dentinho, o seu principal reforço da temporada 2022.

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Com a camisa do Vozão, ele não escondeu o jogo e falou abertamente sobre o que ajudou o Alvinegro a convence-lo de jogar no Nordeste.

‘Estou vindo para somar e ajudar o clube. O contato foi da diretoria com meu empresário. Em um segundo momento, conversei com Tiago Nunes. A diretoria mostrou a estrutura do clube. Fiquei feliz e fechei. É um motivo de felicidade para mim e para minha família. Se eu fizer um gol contra o Corinthians, comemoraria, sim’, disparou.

Em outro trecho da entrevista, Dentinho também comentou sobre as tentativas que o Corinthians fez para repatria-lo, mas sem sucesso.

‘Meus números do Corinthians foram muito bons. E ninguém fica fora do País por 10 anos à toa. Eu me dediquei muito. Sobre o Corinthians, tive seis oportunidades em temporadas de voltar, mas o time da Ucrânia não liberava. Estou muito feliz de estar no Ceará. Tenho certeza de que vai ser uma grande temporada e vamos conquistar coisas grandes’, declarou.