Demissões deixam a vida do Coritiba complicada na busca por novo técnico

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após dois anos longe da elite, o Coritiba conseguiu o seu retorno à elite do futebol nacional. Porém, desde a estreia da competição, o torcedor do Coxa não encontra motivos para comemorar.Em 18 jogos, a equipe somou apenas quatro vitórias e se encontra afundado na zona de rebaixamento. O time do Couto Pereira só tem campanha melhor que o Goiás, lanterna do torneio nacional.

Para deixar a situação ainda mais dramática, o Coritiba já mandou embora dois técnicos. O último deles foi Jorginho, o mesmo que conseguiu o acesso na temporada passada.

Diante do cenário delicado, a diretoria encontra dificuldades na busca por um novo treinador e coleciona rejeições. Nem mesmo os que estão sem emprego parecem se empolgar com a chance de treinar o time paranaense.