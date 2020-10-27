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futebol

Demissões deixam a vida do Coritiba complicada na busca por novo técnico

Desempenho ruim no Brasileirão e duas demissões prejudicaram a imagem do time do Couto Pereira...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 16:27
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após dois anos longe da elite, o Coritiba conseguiu o seu retorno à elite do futebol nacional. Porém, desde a estreia da competição, o torcedor do Coxa não encontra motivos para comemorar.Em 18 jogos, a equipe somou apenas quatro vitórias e se encontra afundado na zona de rebaixamento. O time do Couto Pereira só tem campanha melhor que o Goiás, lanterna do torneio nacional.
Para deixar a situação ainda mais dramática, o Coritiba já mandou embora dois técnicos. O último deles foi Jorginho, o mesmo que conseguiu o acesso na temporada passada.
Diante do cenário delicado, a diretoria encontra dificuldades na busca por um novo treinador e coleciona rejeições. Nem mesmo os que estão sem emprego parecem se empolgar com a chance de treinar o time paranaense.
No meio desse turbilhão, o Coritiba volta a campo no fim de semana, quando encara o Atlético-GO, no Couto Pereira.

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