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futebol

Dembélé se lesiona novamente e é baixa para o Barcelona na La Liga

Atacante retornou aos gramados na última terça-feira, diante do Dínamo Kiev, após quatro meses longe dos gramados, mas sentiu desconforto muscular na coxa esquerda...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 11:41

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 11:41

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O atacante Dembélé voltou a se lesionar e é desfalque para o Barcelona diante do Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Segundo o comunicado médico do clube, o atleta sofre com um problema muscular na coxa esquerda.Com isso, Sergi Barjuan, comandante interino do clube catalão, deve encontrar dificuldades para montar a equipe que entrará em campo. Além do francês, o técnico não poderá contar com Sergiño Dest, Pedri, Piqué e Braithwaite. Todos estão entregues ao Departamento Médico.
> Veja a tabela da La Liga
Dembélé, que estava lesionado há quatro meses por conta de um problema no joelho adquirido enquanto disputava a Eurocopa, voltou aos gramados com a camisa do Barcelona na última terça-feira contra o Dínamo Kiev. No jogo, o atleta participou apenas de 25 minutos.
Com diversos lesionados, os culés buscam se recuperar na tabela do Campeonato Espanhol. A equipe não conquista os três pontos há três confrontos. A última vitória da equipe blaugrana aconteceu no dia 17 de outubro contra o Valencia.

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