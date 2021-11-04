Dembélé se lesiona novamente e é baixa para o Barcelona na La Liga

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O atacante Dembélé voltou a se lesionar e é desfalque para o Barcelona diante do Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Segundo o comunicado médico do clube, o atleta sofre com um problema muscular na coxa esquerda.Com isso, Sergi Barjuan, comandante interino do clube catalão, deve encontrar dificuldades para montar a equipe que entrará em campo. Além do francês, o técnico não poderá contar com Sergiño Dest, Pedri, Piqué e Braithwaite. Todos estão entregues ao Departamento Médico.

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Dembélé, que estava lesionado há quatro meses por conta de um problema no joelho adquirido enquanto disputava a Eurocopa, voltou aos gramados com a camisa do Barcelona na última terça-feira contra o Dínamo Kiev. No jogo, o atleta participou apenas de 25 minutos.