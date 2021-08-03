Dembélé está próximo de acertar renovação com o Barcelona

O atacate Dembélé está cada vez mais próximo de acertar a renovação de contrato com o Barcelona, segundo a imprensa espanhola. A diretoria blaugrana saiu com uma sensação positiva da última reunião que teve com o empresário do francês e as bases do novo vínculo já estão firmadas.No entanto, a negociação entra em um período de pausa enquanto o jogador se recupera de uma cirurgia realizada após sofrer uma lesão na Eurocopa. O atleta deve perder os primeiros meses da temporada, mas é peça importante para o técnico Ronald Koeman.