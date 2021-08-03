Dembélé está próximo de acertar renovação com o Barcelona

O atacate Dembélé está cada vez mais próximo de acertar a renovação de contrato com o Barcelona, segundo a imprensa espanhola. A diretoria blaugrana saiu com uma sensação positiva da última reunião que teve com o empresário do francês e as bases do novo vínculo já estão firmadas.No entanto, a negociação entra em um período de pausa enquanto o jogador se recupera de uma cirurgia realizada após sofrer uma lesão na Eurocopa. O atleta deve perder os primeiros meses da temporada, mas é peça importante para o técnico Ronald Koeman.
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No entanto, as conversas devem ganhar força no segundo semestre já que os culés buscam acertar a renovação do francês antes do fim de 2021. O clube não quer enfrentar uma guerra de especulações sobre o futuro do atacante que interessa a Juventus e já foi alvo do Manchester United.
Dembélé possui contrato com o Barcelona até 2022 e pode deixar a Catalunha sem custos no próximo ano caso não entre em um acordo com o time blaugrana.