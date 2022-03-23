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Dembélé está disposto a escutar nova oferta de renovação do Barcelona

Atacante francês vem ganhando espaço com Xavi e sendo um dos protagonistas da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 09:43

Publicado em 23 de Março de 2022 às 09:43

O atacante Dembélé está disposto a escutar uma nova oferta de renovação de contrato do Barcelona, revelou o "Mundo Deportivo". Após rejeitar as propostas anteriores e ficar próximo de uma saída na janela de transferências de janeiro, o camisa 11 vem ganhando protagonismo na equipe de Xavi.Embora Rafa Yuste, vice-presidente desportivo do clube culé, tenha declarado que a renovação do vínculo do atacante francês não esteja descartada, ainda não há nenhuma nova oferta. Caso essa situação mude, os representantes do atleta estariam dispostos a conversar.
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Dembélé possui uma relação muito positiva com Xavi, o que pode ser um trunfo em novas rodadas de negociação. O atacante está satisfeito pela forma como a comissão técnica do catalão conduziu sua continuidade na equipe a ponto de reconquistar um protagonismo.
Ainda assim, o camisa 11 atrai o interesso do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. No entanto, o jogador segue sem se comprometer com nenhum dos lados e assume uma postura neutra para que possa decidir seu futuro sem pressão.
Crédito: DembélétemcontratocomoBarcelonaatéofimdatemporada(Foto:AFP

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