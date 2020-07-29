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Deliberativo do Vasco confirma reforma do estatuto com eleições direitas; falta só a Assembleia Geral

Em reunião por videoconferência, pauta aprovada no último encontro presencial antes da pandemia de Covid-19 foi referendada. AGE está agendada para o dia 25 de agosto...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 00:49

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 00:49
Crédito: Felippe Rocha/ Lancepress!
Mais um dia importante nos bastidores do Vasco. Já no fim da noite desta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a ata da reunião do dia 3 de março e, assim, referendou a reforma no estatuto com a abrangência das eleições diretas.
Foi a primeira reunião por videoconferência da história do Deliberativo, e terminou com 124 votos a favor, 61 contra e 13 abstenções (entraram na sala virtual e saíram antes da votação). A reunião que havia terminado a longa discussão e aprovado a reforma do estatuto foi no início de março, e acabou sendo a última antes de a pandemia chegar ao Brasil. O presidente do clube, Alexandre Campello, foi ausência, tendo alegado urgência médica. O último passo para a validação estatuto é a votação na Assembleia Geral, agendada para o dia 25 de agosto. Nesta quarta-feira, a Junta Deliberativa do clube tem reunião, também por meio virtual, para validar ou não a lista de sócios aptos a votar conforme detalhamento financeiro apresentado por Campello na última quinta-feira.
JustiçaHá expectativa de que sócios que não constarão na lista de aptos a votar entrem com medidas judiciais para mudar tal ação. Reunião recente da Junta excluiu anistiados e reinseriu outros sócios no quadro.​ Conselheiros presentes no encontro desta terça entendem que alterações feitas no texto, mesmo que consideradas pequenas para alguns, também podem gerar futuras judicializações.

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