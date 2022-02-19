Delegação do Flamengo chega ao aeroporto para embarcar a Cuiabá, sede da decisão da Supercopa

Na tarde deste sábado, a delegação do Flamengo chegou ao aeroporto para embarcar rumo a Cuiabá, sede da decisão da Supercopa do Brasil 2022. O técnico Paulo Sousa relacionou 29 jogadores para o confronto, mas seis deverão ser cortados para entrarem na lista final da partida. > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos! A principal novidade na lista é Rodrigo Caio, mas ele segue em processo de recuperação e não deve passar pelo corte final. O zagueiro, vale lembrar, precisou ser internado no dia 02 de janeiro para tratar de infecção de pele. Gustavo Henrique, que treinou separado do grupo nos últimos dias por causa de dores no joelho, também deve ficar de fora