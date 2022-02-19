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Delegação do Flamengo chega ao aeroporto para embarcar a Cuiabá, sede da decisão da Supercopa

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal; Paulo Sousa relacionou 29 jogadores, mas seis precisarão ser cortados...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 16:05
Na tarde deste sábado, a delegação do Flamengo chegou ao aeroporto para embarcar rumo a Cuiabá, sede da decisão da Supercopa do Brasil 2022. O técnico Paulo Sousa relacionou 29 jogadores para o confronto, mas seis deverão ser cortados para entrarem na lista final da partida. > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos! A principal novidade na lista é Rodrigo Caio, mas ele segue em processo de recuperação e não deve passar pelo corte final. O zagueiro, vale lembrar, precisou ser internado no dia 02 de janeiro para tratar de infecção de pele. Gustavo Henrique, que treinou separado do grupo nos últimos dias por causa de dores no joelho, também deve ficar de fora
A outra baixa do Flamengo é Thiago Maia, que foi internado no início da semana para tratar de um corte profundo sofrido na perna esquerda - o volante, inclusive, sequer foi relacionado. Ele recebeu alta na última quinta-feira e já iniciou processo de recuperação no CT do Ninho do Urubu.
Em tempo: o Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. A partida acontece na Arena Pantanal e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: GabiaoladodePauloSousarumoaoaeroporto(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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