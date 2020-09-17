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Del Valle e Flamengo será transmitido apenas no Facebook

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no retorno da Copa Libertadores...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:45
Crédito: Indepediente Del Valle e Flamengo já se enfrentaram em 2020 pela Recopa Sul-Americana (F: Mauro Pimentel/AFP
Após meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, a Libertadores está de volta. Nesta quinta-feira, em Quito, o Flamengo volta a campo diante do Independiente Del Valle pela terceira rodada do Grupo A. A partida, marcada para às 21h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, será transmitida com imagens apenas pela página oficial da competição da Copa no Facebook.Indepediente Del Valle e Flamengo, ambos com seis pontos, lideram o Grupo A após duas rodadas, com o clube equatoriano levando a melhor no saldo de gols, por ora: 6 a 4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil completam a chave, ainda não somaram pontos e se enfrentam também na próxima quinta.

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