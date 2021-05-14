Deixou chegar? Palmeiras conta com retrospecto favorável em mata-matas para avançar no Paulistão

Poucos dias após garantir a vaga em mais uma eliminatória de Libertadores, o Palmeiras enfrenta, nesta sexta-feira (14), o Red Bull Bragantino em busca de mais um título paulista. Para passar pela boa equipe de Bragança Paulista, o Verdão conta com o seu ótimo desempenho recente em mata-matas.
Ainda com Vanderlei Luxemburgo, o Verdão iniciou, ao bater o Santo André, por 2 a 0, pelas quartas do Paulistão, uma sequência que viria a se tornar a melhor da história do clube em confrontos eliminatórios. A partir deste momento, a equipe conquistou dez classificações seguidas, chegando, inclusive, na final da Libertadores e conquistando o título continental.
Desde então, porém, o Maior Campeão Nacional tropeçou no Mundial, quando não chegou na final do torneio e terminou na quarta colocação, na Supercopa do Brasil, ao perder, nos pênaltis, para o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana, conquistada pelo Defensa y Justicia.No entanto, o retrospecto geral, desde a partida contra o Santo André, ainda em 2020, é amplamente favorável. Em 24 jogos, o Alviverde venceu 14 vezes, empatou oito e perdeu apenas um confronto no tempo regulamentar. Além disso, o time paulista anotou 40 gols e sofreu 13.
Confira o retrospecto recente do Palmeiras em mata-matas:
Paulistão
Santo André – 2 a 0 (jogo único);Ponte Preta – 1 a 0 (jogo único);Corinthians – 0 a 0/1 a 1 (final em dois jogos).
Copa do Brasil:
Red Bull Bragantino – 3 a 1/1 a 0 (oitavas de final);Ceará – 3 a 0/2 a 2 (quartas de final);América-MG – 1 a 1/2 a 0 (semifinal);Grêmio – 1 a 0/2 a 0 (final).
Libertadores
Delfín – 3 a 1/5 a 0 (oitavas de final);Libertad – 1 a 1/3 a 0 (quartas de final);River Plate – 3 a 0/0 a 2 (semifinal);Santos – 1 a 0 (final em jogo único).
Mundial
Tigre – 0 a 1 (semifinal);Al Ahly – 0 a 0, derrota nos pênaltis (disputa de 3º e 4º lugar).
Supercopa do Brasil
Flamengo – 2 a 2, derrota nos pênaltis.
Recopa Sul-Americana
Defensa y Justicia – 2 a 1/1 a 2, derrota nos pênaltis.