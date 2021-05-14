  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deixou chegar? Palmeiras conta com retrospecto favorável em mata-matas para avançar no Paulistão
Deixou chegar? Palmeiras conta com retrospecto favorável em mata-matas para avançar no Paulistão

Verdão, desde 2020, conquistou inúmeros resultados positivos em confrontos eliminatórios
...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

14 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Poucos dias após garantir a vaga em mais uma eliminatória de Libertadores, o Palmeiras enfrenta, nesta sexta-feira (14), o Red Bull Bragantino em busca de mais um título paulista. Para passar pela boa equipe de Bragança Paulista, o Verdão conta com o seu ótimo desempenho recente em mata-matas.
Ainda com Vanderlei Luxemburgo, o Verdão iniciou, ao bater o Santo André, por 2 a 0, pelas quartas do Paulistão, uma sequência que viria a se tornar a melhor da história do clube em confrontos eliminatórios. A partir deste momento, a equipe conquistou dez classificações seguidas, chegando, inclusive, na final da Libertadores e conquistando o título continental.
Desde então, porém, o Maior Campeão Nacional tropeçou no Mundial, quando não chegou na final do torneio e terminou na quarta colocação, na Supercopa do Brasil, ao perder, nos pênaltis, para o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana, conquistada pelo Defensa y Justicia.No entanto, o retrospecto geral, desde a partida contra o Santo André, ainda em 2020, é amplamente favorável. Em 24 jogos, o Alviverde venceu 14 vezes, empatou oito e perdeu apenas um confronto no tempo regulamentar. Além disso, o time paulista anotou 40 gols e sofreu 13.
Em busca de mais uma classificação em mata-matas, o Palmeiras entra em campo novamente, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, na próxima sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.Confira o retrospecto recente do Palmeiras em mata-matas:
Paulistão
Santo André – 2 a 0 (jogo único);Ponte Preta – 1 a 0 (jogo único);Corinthians – 0 a 0/1 a 1 (final em dois jogos).
Copa do Brasil:
Red Bull Bragantino – 3 a 1/1 a 0 (oitavas de final);Ceará – 3 a 0/2 a 2 (quartas de final);América-MG – 1 a 1/2 a 0 (semifinal);Grêmio – 1 a 0/2 a 0 (final).
Libertadores
Delfín – 3 a 1/5 a 0 (oitavas de final);Libertad – 1 a 1/3 a 0 (quartas de final);River Plate – 3 a 0/0 a 2 (semifinal);Santos – 1 a 0 (final em jogo único).
Mundial
Tigre – 0 a 1 (semifinal);Al Ahly – 0 a 0, derrota nos pênaltis (disputa de 3º e 4º lugar).
Supercopa do Brasil
Flamengo – 2 a 2, derrota nos pênaltis.
Recopa Sul-Americana
Defensa y Justicia – 2 a 1/1 a 2, derrota nos pênaltis.

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

