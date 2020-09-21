futebol

Deficiência do Vasco contra o Coritiba é grande alerta para quarta-feira

Na capital do Paraná, o Cruz-Maltino desperdiçou chances que poderiam ter garantido até a vitória. Contra o Botafogo, Gigante da Colina não pode se dar ao luxo de perder chances...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Até o auxiliar-técnico do Vasco, Thiago Kosloski (na ausência de Ramon Menezes, com Covid-19), admitiu que o time perdeu mais chances do que deveria contra o Coritiba, neste domingo. E é exatamente isso que não pode acontecer no próximo jogo, na quarta-feira, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.O Cruz-Maltino obrigou Wilson a fazer pelo menos duas defesas importantes e ainda parou na trave. Cano, Guilherme Parede e Talles Magno ficaram no quase neste fim de semana. Por outro lado, diante de um adversário que terá a seu favor a vantagem do empate e, por isso, poderá privilegiar a marcação, o volume de chances criadas não cessou.
Aliás, há notícias boas em termos de rendimento no jogo em que a comissão técnica optou por poupar os titulares Leandro Castan, Henrique, Fellipe Bastos (que entrou no segundo tempo) e Benítez. Talles foi protagonista do jogo e mostrou movimentação interessante, fugindo da esquerda para o meio, se juntando ao centroavante ao longo do segundo tempo. O Gigante da Colina vai precisar de sua pedra mais preciosa para avançar na Copa do Brasil.
Guilherme Parede e Ygor Catatau tiveram produtividade alternada, mas mostraram capacidade de incomodar o lado esquerdo das defesas adversárias. Em tese, Vinícius é o titular da posição. No meio-campo, Marcos Junior foi outro que manteve bom rendimento. Mesmo se Andrey tiver condição de retornar ao time, o volante pode ser utilizado na vaga de Bastos.
Há opções para Ramon/Thiago. Mas será preciso ser letal.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

