Deficiência do Vasco contra o Coritiba é grande alerta para quarta-feira

Até o auxiliar-técnico do Vasco, Thiago Kosloski (na ausência de Ramon Menezes, com Covid-19), admitiu que o time perdeu mais chances do que deveria contra o Coritiba, neste domingo. E é exatamente isso que não pode acontecer no próximo jogo, na quarta-feira, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.O Cruz-Maltino obrigou Wilson a fazer pelo menos duas defesas importantes e ainda parou na trave. Cano, Guilherme Parede e Talles Magno ficaram no quase neste fim de semana. Por outro lado, diante de um adversário que terá a seu favor a vantagem do empate e, por isso, poderá privilegiar a marcação, o volume de chances criadas não cessou.
Aliás, há notícias boas em termos de rendimento no jogo em que a comissão técnica optou por poupar os titulares Leandro Castan, Henrique, Fellipe Bastos (que entrou no segundo tempo) e Benítez. Talles foi protagonista do jogo e mostrou movimentação interessante, fugindo da esquerda para o meio, se juntando ao centroavante ao longo do segundo tempo. O Gigante da Colina vai precisar de sua pedra mais preciosa para avançar na Copa do Brasil.
Guilherme Parede e Ygor Catatau tiveram produtividade alternada, mas mostraram capacidade de incomodar o lado esquerdo das defesas adversárias. Em tese, Vinícius é o titular da posição. No meio-campo, Marcos Junior foi outro que manteve bom rendimento. Mesmo se Andrey tiver condição de retornar ao time, o volante pode ser utilizado na vaga de Bastos.
Há opções para Ramon/Thiago. Mas será preciso ser letal.