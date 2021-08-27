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Defesa sólida, equilíbrio e Gamalho iluminado: os pontos fortes do líder Coritiba para enfrentar o Botafogo

Primeiro colocado da Série B do Brasileirão tem defesa como destaque e, apesar de ainda não ter o mesmo desempenho no ataque, conta com vice-artilheiro oferecendo perigo...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 08:00
Crédito: Léo Gamalho vive grande fase no Coritiba, adversário do Botafogo (Divulgação/Coritiba
O vigésimo primeiro de 38 capítulos. Nesta sexta-feira, o Botafogo viaja à Curitiba para encarar um dos maiores desafios até aqui na Série B do Brasileirão: enfrenta o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, pela 21ª rodada.
+ Coritiba x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir
O Coxa é o líder da competição e uma das equipes mais competitivas do torneio: o ponto forte dos comandados do paraguaio Gustavo Morínigo é o equilíbrio entre todos os setores, além de um sistema defensivo que passa por um momento de solidez destacável.A realidade é bem diferente do Coritiba que veio no Estádio Nilton Santos na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 0 para o Botafogo. Quem explica é André Ribas, setorista do Coxa no "Esporte Banda B", ao LANCE!.
– O Coritiba é um time equilibrado e essa é a principal virtude do time. O sistema defensiva é muito sólido e o ataque está preciso. No primeiro turno, era um time que ainda buscava a melhor forma de jogar e um padrão. Na partida antes de enfrentar o Botafogo o Gustavo Morínigo havia testado uma formação de três volantes e tinha dado certo, mas o time não foi bem depois, então ele ainda buscava uma forma ideal de jogar - afirmou.EVOLUÇÃO NA DEFESAUm dos pontos que ajudam a explicar a evolução do Coritiba, que começou a Série B de forma irregular e cresceu de forma exponencial no decorrer do primeiro turno, foi a chegada de um reforço que mudou completamente a defesa da equipe - e acabou virando um dos destaques.
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​– No ataque, o Coxa cria poucas oportunidades, ainda é um time que não consegue desenvolver muito bem as jogadas, mas quando chega tem um cara dentro da área que tem sido decisivo, o Léo Gamalho. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e dentro da área tem muita facilidade de gerar jogo. Não costuma desperdiçar chances e ele é muito importante. O time cria pouco, mas vem guardando. O Robinho, meia experiente, também evoluiu bastante e se adaptou à equipe, principalmente com os passes - contou.
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O camisa 9 é responsável por 40% dos gols marcados pelo Coritiba na Série B.
– Tem que ficar de olho no Gamalho, é um cara que não desperdiça uma mínima chance e está sempre tirando vantagens dos zagueiros por cima. Até mesmo por baixo ele está criando jogadas. É um cara que sabe esperar o momento, às vezes parece que ele está sumido no jogo mas do nada ele aparece e decide - completou.

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