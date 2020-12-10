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Defensor do Flamengo alerta para duelo com Marinho: 'Jogador mais difícil de marcar no Brasil'

Filipe Luís realçou a ótima fase do atacante do Santos, que, caso não seja poupado, irá encarar o Rubro-Negro neste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 08:50

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 08:50

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
O próximo jogo do Flamengo terá o Santos como adversário, neste domingo, no Maracanã. A missão do time de Rogério Ceni, que está tendo a primeira semana cheia para treinos desde que chegou ao clube, será vencer e mostrar solidez defensiva para repetir o último fim de semana e não sofrer gols. Mas, para isso, terá que frear a ótima fase de Marinho, sobretudo.Caso o atacante santista não seja poupado, o que é possível principalmente pelo Peixe estar em meio à disputa das quartas da Libertadores, atuará no setor onde defende Filipe Luís. Admirador de Marinho, o experiente lateral-esquerdo chegou a externar o seguinte:
- Eu já falei para ele, o Marinho é o jogador mais difícil de marcar no Brasil. É o que quem mais domina para frente, o que mais pensa no um contra um, Elétrico o jogo inteiro. Talvez não se esforce tanto na marcação, mas não é a função dele. A função dele que se pede é que ele crie perigo, super complicado.
Marinho tem 14 gols no Brasileiro e, atualmente, é o vice-artilheiro da competição - Thiago Galhardo, com um a mais, lidera quanto ao quesito. O destaque da equipe de Cuca ainda tem o respeitável aproveitamento na temporada: necessita de 98 minutos para participar de gol. Ou seja, será essencial o Rubro-Negro redobrar a atenção em Marinho a fim de embalar de vez na disputa pelo título.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Em tempo: o jogo contra o Santos será às 16h deste domingo, no Maracanã. Neste momento, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 42 pontos - oito a menos em relação ao São Paulo, o líder.

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