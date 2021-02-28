'Dedico essa vitória ao Alisson', diz Firmino após Liverpool voltar a vencer na Premier League

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Um resultado para lavar a alma e recuperar a confiança. Assim pode ser definida a vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Sheffield United, neste domingo (28/02). Após quatro derrotas seguidas na Premier League, os Reds bateram o lanterna do torneio com gols de Jones e Bryan, contra, após grande jogada de Firmino dentro da área.

Veja a tabela do InglêsCom o resultado, o Liverpool chega ao sexto lugar, com 43 pontos, apenas um atrás do Chelsea, seu próximo adversário na competição.

O primeiro tempo da partida foi duro, com chances para ambos os lados. O placar foi definido na etapa final. Logo aos três minutos, Curtis Jones aproveitou a sobra dentro da área e acertou um chute cruzado para abrir o marcador. Aos 19, foi a vez de Firmino brilhar. Em grande jogada individual, o atacante driblou três marcadores, bateu cruzado e viu a bola desviar no zagueiro antes de entrar. Minutos depois, a Premier League confirmou o gol contra de Kean Bryan.

- Podemos dizer que foi uma vitória para lavar a alma e retomar nossa confiança na competição. Estávamos numa sequência muito negativa na Premier League e esses três pontos eram muito importantes para a nossa equipe. Confesso que comemorei o gol como se fosse meu, pois tive a intenção de bater na direção do gol, mas o importante era voltarmos a vencer. Dedico essa vitória ao Alisson, que não esteve com a gente hoje, e que Deus possa iluminar toda sua família - afirmou Firmino.