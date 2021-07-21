Deco parabeniza Fluminense pelos 119 anos: 'Orgulho ter sido parte dessa linda história'

Nesta quarta-feira, o Fluminense completa 119 anos. Nas redes sociais, diversos jogadores que passaram pelo clube felicitaram a instituição. Com um carinho especial pelo Flu, Deco também parabenizou o Tricolor pelo aniversário e disse ter orgulho de fazer parte da história de Laranjeiras. - Parabéns Fluminense Football Clube pelos 119 Anos de História e Tradição. Orgulho ter sido parte dessa linda história. - escreveu. Entre 2010 e 2013, Deco atuou em 92 jogos e fez 7 gols pelo Fluminense. O Maestro foi Bicampeão Brasileiro nos anos de 2010 e 2012, além de Campeão Carioca em 2012. Lembrado pelas jogadas que armava, o ex-meia segue demonstrando gratidão ao clube.