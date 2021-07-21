AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deco parabeniza Fluminense pelos 119 anos: 'Orgulho ter sido parte dessa linda história'
futebol

Deco parabeniza Fluminense pelos 119 anos: 'Orgulho ter sido parte dessa linda história'

O ex-meia usou as redes sociais para felicitar o Tricolor; jogador foi bicampeão brasileiro pelo clube e atuou em 92 partidas entre 2010 e 2013...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 14:22
Crédito: Foto: Ralff Santos/Fluminense F.C.
Nesta quarta-feira, o Fluminense completa 119 anos. Nas redes sociais, diversos jogadores que passaram pelo clube felicitaram a instituição. Com um carinho especial pelo Flu, Deco também parabenizou o Tricolor pelo aniversário e disse ter orgulho de fazer parte da história de Laranjeiras. - Parabéns Fluminense Football Clube pelos 119 Anos de História e Tradição. Orgulho ter sido parte dessa linda história. - escreveu. Entre 2010 e 2013, Deco atuou em 92 jogos e fez 7 gols pelo Fluminense. O Maestro foi Bicampeão Brasileiro nos anos de 2010 e 2012, além de Campeão Carioca em 2012. Lembrado pelas jogadas que armava, o ex-meia segue demonstrando gratidão ao clube.
> Veja a classificação da Série A do Brasileirão Na última terça-feira, foi perguntado ao jogador para quem torceria em uma final de Mundial entre Fluminense e Chelsea, clube no qual também atuou. Deco não titubeou e revelou sua torcida pelo Tricolor no confronto hipotético.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge área perto de casas em Cachoeiro
Incêndio em área de pasto assusta moradores em Cachoeiro; veja vídeo
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: você sabia que aplicativos podem coletar seus dados pessoais? Atenção!
Crime aconteceu em maio, no bairro Boa Vista
Justiça mantém preso comerciante que matou assaltante em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados