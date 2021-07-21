Deco elogia temporada no Chelsea mas define torcida em possível final de Mundial: 'Fluminense, sempre'

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Deco, ex-jogador de Fluminense e Chelsea, participou de um amistoso entre lendas de Barcelona e Real nesta terça-feira em Israel. O português, após a partida, concedeu uma entrevista onde, além de elogiar a temporada dos Blues, campeões da Champions, definiu torcida para o Tricolor das Laranjeiras em uma possível final do Mundial de Clubes.

Veja a tabela do InglêsCampeão de uma Premier League, duas FA Cup e uma Supertaça da Inglaterra pelo Chelsea, Deco comentou em entrevista concedida após o amistoso em Tel Aviv sobre a temporada do clube, e aproveitou para elogiar a equipe pelo título da Champions League.

- Sobre o Chelsea, acredito que o Frank (Lampard) estava fazendo um bom trabalho, e depois dele (Thomas) Tuchel chegou ao time e fez um ótimo trabalho. Fiquei feliz, pois estava torcendo para eles na final (da Champions) - adicionou o português.

Na entrevista, Deco também falou sobre como foi atuar pelas lendas do Barcelona, mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid.

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- Clima incrível, foi divertido. Mesmo no nosso caso, em que somos ex-jogadores, acredito que todos nós gostaríamos de atuar com esse tipo de atmosfera. Uma experiência ótima para todos, para os fãs, jogo bom, cinco gols - disse Deco.

Por fim, Deco, em pergunta do site '90 Minutos', foi questionado se torceria para o Fluminense ou para o Chelsea em uma possível final do Mundial de Clubes.