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Deco elogia temporada no Chelsea mas define torcida em possível final de Mundial: 'Fluminense, sempre'

Ex-meia comentou sobre a temporada feita pelo time inglês, campeão da Champions League, e definiu torcida para o Tricolor em uma final hipotética...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 16:18

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 16:18

Crédito: Reprodução / Twitter
Deco, ex-jogador de Fluminense e Chelsea, participou de um amistoso entre lendas de Barcelona e Real nesta terça-feira em Israel. O português, após a partida, concedeu uma entrevista onde, além de elogiar a temporada dos Blues, campeões da Champions, definiu torcida para o Tricolor das Laranjeiras em uma possível final do Mundial de Clubes.
Veja a tabela do InglêsCampeão de uma Premier League, duas FA Cup e uma Supertaça da Inglaterra pelo Chelsea, Deco comentou em entrevista concedida após o amistoso em Tel Aviv sobre a temporada do clube, e aproveitou para elogiar a equipe pelo título da Champions League.
- Sobre o Chelsea, acredito que o Frank (Lampard) estava fazendo um bom trabalho, e depois dele (Thomas) Tuchel chegou ao time e fez um ótimo trabalho. Fiquei feliz, pois estava torcendo para eles na final (da Champions) - adicionou o português.
Na entrevista, Deco também falou sobre como foi atuar pelas lendas do Barcelona, mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid.
+ Deco parabeniza Fluminense pelos 119 anos: 'Orgulho ter sido parte dessa linda história'
- Clima incrível, foi divertido. Mesmo no nosso caso, em que somos ex-jogadores, acredito que todos nós gostaríamos de atuar com esse tipo de atmosfera. Uma experiência ótima para todos, para os fãs, jogo bom, cinco gols - disse Deco.
Por fim, Deco, em pergunta do site '90 Minutos', foi questionado se torceria para o Fluminense ou para o Chelsea em uma possível final do Mundial de Clubes.
- Putz, aí você me pegou... Mas acho que pro Fluminense, sempre - concluiu o bicampeão brasileiro pelo Tricolor.

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