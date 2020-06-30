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futebol

Declaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distante

Em transmissão ao vivo, Eduardo Leite afirmou que o futebol não é prioridade e torneio pode voltar apenas em agosto...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 22:31

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 22:31
Crédito: Pedro Trindade/FGF
A volta do Campeonato Gaúcho teve mais um capítulo nesta segunda-feira. Durante uma transmissão ao vivo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deixou claro que o futebol não é uma das prioridades do estado.E MAIS:Sem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no PalmeirasCom dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo EspanholAo L!, Jakson Follmann comenta expectativa da turnê 'Prosa e Viola'Apesar dos esforços da Federação Gaúcha de Futebol e dos clubes para tentar achar um protocolo ideal, o governante não quer definir uma data e a expectativa é que a bola só volte a rolar em agosto.
Um dos motivos para o recuo é que a região de Porto Alegre voltou a figurar a ‘bandeira vermelha’, o que significa que o contágio está alto.
Gauchão
Nas últimas semanas, a Federação Gaúcha projetava o retorno da competição para o dia 19 de julho, mas devido ao retrocesso na questão do coronavírus, a volta foi postergada.
Data Limite
Preocupada com a possibilidade do torneio demorar ainda mais do que o previsto, a Federação Gaúcha de Futebol estipulou que o prazo para evitar qualquer conflito com os torneios da CBF é o dia 26 de julho. E MAIS:

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