Declaração de Andrés Sanchez gera carta de repúdio de grupo armênio

- Tem gente falando que a gente, no Parque São Jorge, precisa de professor de português. O duro é que é um turco indicando professor de português. Infelizmente, realmente, muitos corintianos precisam. Como eu, que não tenho formação universitária, fiz o ginásio malfeito, mas se a gente precisar, temos capacidade de procurar um professor de português, não precisa de um turco indicar, não.Apesar de não ter dado nomes, a comunidade armênia entendeu que a crítica e, portanto, a generalização de “turco” foi direcionada a Sergio Janikian, que foi diretor de futebol do clube em 2015 e que faz parte atualmente da chapa "Reconstrução Corinthiana", que tem Mário Gobbi Filho como candidato.

A Comunidade Armênia do Brasil vem respeitosamente se manifestar sobre a entrevista coletiva concedida pelo notório presidente do Sport Club Corinthians Paulista Andrés Navarro Sanchez, em 25 de julho de 2020.Em abril de 1915, o Império Turco Otomano perpetrou contra o povo armênio aquele que seria conhecido como o primeiro genocídio do Século 20, em que cerca de 1,5 milhão de armênios foram perseguidos e massacrados de maneira vil e impiedosa.Com relação a este triste evento, o Sr. Andrés Navarro Sanchez nos honrou com a permissão da entrada de uma faixa alusiva a este genocídio, carregada pelo time, no jogo Corinthians e Chapecoense, realizado em 24/04/2019. Esta nobre consideração nos deixou muito honrados e ensejou de nossa parte os devidos agradecimentos em carta enviada diretamente ao Sr. Andrés Navarro Sanchez.Sendo assim, nossa perplexidade transcende os assuntos internos do Sport Club Corinthians Paulista e as diferenças que possam existir dentro das várias correntes internas do clube.O fato é que nossa Comunidade se sentiu indignada com relação à generalização atribuída a um brasileiro descendente de armênios que faz parte do clube, chamando-o de turco durante entrevista coletiva que foi concedida no último sábado, dia 25 de julho deste ano, a todos os grandes órgãos da imprensa esportiva.A história de sofrimento de nosso povo impingida pelo Império Turco Otomano não pode ser arranhada ou desprezada com colocações dessa natureza.Como agravo a esta situação, nesta semana o povo armênio foi mais uma vez covardemente atacado pelo Governo do Azerbaijão com o apoio explícito do Governo turco.Na certeza de vossa compreensão e autocrítica, com a dimensão histórica dos fatos e considerando a grande estima que temos por sua pessoa, estamos certos de que haverá de sua parte a devida retratação para com a Comunidade Armênia do Brasil.Atenciosamente,Associação Beneficente de Damas Brasil Armênia HOM filial Arpi - Silva V. KahtalianAssociação Beneficente de Damas Brasil Armênia HOM filialMassis -Sonia Sanazar TarpinianAssociação Cultural Armênia De São Paulo – ACASP - TroGomidé - Nigol NigoghosianAssociação Educacional e Cultural Hamazkayin - Garo HovhannesianComunidade Armênia de Osasco - Paulo Tarpinian JuniorCNA – Conselho Nacional Armênia do Brasil - Vartine Simone KalaidjianDiocese da Igreja Apostólica Armênia do Brasil - Bispo Nareg Berberian- Presidente do Conselho Representativo da DIAAB - André Kissajikian- Presidente da Diretoria Executiva de SP da DIAAB - Dikran KiulhtzianFundo Nacional Armênia - João Carlos BoyadjianIgreja Central Evangélica Armênia de São Paulo -Vartan MoumdjianParóquia Armênia Católica São Gregório Iluminador - Padre Antonio Francisco LeloSama - Clube Armênio - Sérgio Krikor ArakelianSociedade Beneficente e Cultural Marachá - Azad GananianUnião Geral Armênia de Beneficência - Haig Apovian Andrés Sanchez pede desculpas