Decisões na base e jogos importantes no profissional: veja o calendário do Fluminense

O Fluminense terá uma semana importante pela frente neste início de 2021, seja com o time profissional ou nas categorias de base. Quem inaugura os trabalhos para o Tricolor é a equipe principal, na quarta-feira, contra o Corinthians, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro será um confronto direto entre as equipes, separadas atualmente por quatro pontos, mas com os paulistas tendo um jogo a menos. O duelo será às 21h30, na Neo Quimica Arena.
Já no Sub-23, o time entra em campo na quinta-feira, às 15h30, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão de Aspirantes. O jogo será contra o Vila Nova em Goiânia. A ida, no Estádio Luso-Brasileiro, terminou com vitória do Flu de virada, por 2 a 1, com dois gols de Samuel. Caso avance, o Fluminense disputa as finais, a princípio, nos dias 21 e 28 de janeiro, contra o vencedor de Juventude e Ceará.
Na sexta-feira é a vez das joias do Sub-17 iniciarem a disputa da semifinal da Copa do Brasil da categoria. O adversário será o Flamengo, a quem o Fluminense enfrentou recentemente no Sub-20 e no profissional. O jogo será às 14h45, na Gávea. A volta, em Laranjeiras, será na outra semana, dia 20.
Por fim, no sábado a equipe profissional entra em campo novamente. Desta vez, o Flu jogará no Estádio Nilton Santos contra o Sport, pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida será às 19h.Veja a agenda:
Quarta-feira – 13/01 - Brasileirão – 29ª rodada21h30 – Corinthians x Fluminense (Neo Quimica Arena)
Quinta-feira – 14/01 - Brasileirão de Aspirantes – Semifinal (volta)15h30 – Vila Nova-GO x Fluminense (Onésio Brasileiro Alvarenga)
Sexta-feira – 15/01 - Copa do Brasil Sub-17 – Semifinal (ida)14h45 – Flamengo x Fluminense (Gávea)
Sábado - 16/01 - Brasileirão - 30ª rodada19h - Fluminense x Sport (Estádio Nilton Santos)