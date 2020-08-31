futebol

Decisivo, Sabino assume a vice-artilharia do Coritiba

Com os dois gols no Brasileirão, o zagueiro chegou ao quarto tento e colou em Robson, líder com um gol a mais...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:48

LanceNet

Crédito: Divulgação/Coritiba
Após algumas semanas de muita pressão, o Coritiba enfim respira. Com duas vitórias consecutivas, o Coxa deixou a lanterna e zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time de Jorginho terá alguns dias de tranquilidade.O principal destaque desta reabilitação é o zagueiro Sabino, que através da precisão nas cobranças de pênalti, conseguiu dar os dois triunfos ao time do Couto Pereira.
A primeira vitória aconteceu diante do Bragantino. O Coxa perdia por 1 a 0 quando o zagueiro iniciou a reação através da marca da cal. No segundo tempo, o Coritiba sacramentou a virada com Robson.
No último fim de semana, na estreia do técnico Jorginho, o rival foi o Sport. Após 90 minutos sem gols, caiu nos pés do zagueiro a responsabilidade de bater o pênalti nos acréscimos.
Vale lembrar que, antes mesmo dos gols no Brasileirão, Sabino havia anotado dois gols. Curiosamente a vítima foi o Athletico. O primeiro aconteceu na goleada em cima do rival no Paranaense. Na cobrança de escanteio, ele testou firme para vencer o goleiro. O segundo veio em cobrança de pênalti na final da competição.
Com quatro gols na temporada, o zagueiro aparece na vice-liderança da artilharia. Até o momento, o goleador é Robson.

Tópicos Relacionados

coritiba
Recomendado para você

Imagem de destaque
'Nunca imaginei que acabaria na África': o limbo dos latinoamericanos deportados pelos EUA para o Congo
Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna

