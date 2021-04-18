Decisivo, Pedro tem a maior média de finalizações certas do Cariocão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Pedro reapareceu no time do Flamengo da mesma forma com que o deixou: fazendo gols. Após um período distante tratando uma lesão na coxa esquerda, o atacante foi titular contra a Portuguesa, atuou os 90 minutos e marcou os dois gols que evitaram a derrota rubro-negra - o jogo terminou empatado em 2 a 2, com a equipe da Ilha do Governador chegando a abrir 2 a 0 no 1º tempo.

Com média de um gol por partida no Campeonato Carioca - três bolas na rede em três atuações -, o camisa 21 é também o jogador da competição com a maior média de finalizações certas. São três arremates no alvo por rodada - nove em três -, mesmo aproveitamento de Arrascaeta, seu companheiro de Flamengo. O uruguaio, porém, entrou em campo apenas duas vezes.

A diferença de volume e precisão da dupla rubro-negra é grande para os demais jogadores. Quem aparece na 3ª posição do ranking é Fred, do Fluminense, com quase metade do rendimento: apenas 1,8 finalizações certas por rodada. Confira os números:

MAIORES MÉDIAS DE FINALIZAÇÕES CERTAS POR JOGO NO CARIOCA- Dados do Footstats