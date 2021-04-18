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futebol

Decisivo, Pedro tem a maior média de finalizações certas do Cariocão

Atacante impediu a derrota do Flamengo para a Portuguesa da Ilha do Governador...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 07:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 07:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Pedro reapareceu no time do Flamengo da mesma forma com que o deixou: fazendo gols. Após um período distante tratando uma lesão na coxa esquerda, o atacante foi titular contra a Portuguesa, atuou os 90 minutos e marcou os dois gols que evitaram a derrota rubro-negra - o jogo terminou empatado em 2 a 2, com a equipe da Ilha do Governador chegando a abrir 2 a 0 no 1º tempo.
Com média de um gol por partida no Campeonato Carioca - três bolas na rede em três atuações -, o camisa 21 é também o jogador da competição com a maior média de finalizações certas. São três arremates no alvo por rodada - nove em três -, mesmo aproveitamento de Arrascaeta, seu companheiro de Flamengo. O uruguaio, porém, entrou em campo apenas duas vezes.
A diferença de volume e precisão da dupla rubro-negra é grande para os demais jogadores. Quem aparece na 3ª posição do ranking é Fred, do Fluminense, com quase metade do rendimento: apenas 1,8 finalizações certas por rodada. Confira os números:
MAIORES MÉDIAS DE FINALIZAÇÕES CERTAS POR JOGO NO CARIOCA- Dados do Footstats
1º - Pedro - Flamengo - 3,0 finalizações certas por jogo (9 em 3)Arrascaeta - Flamengo - 3,0 finalizações certas por jogo (6 em 2)3º - Fred - Fluminense - 1,8 finalizações certas por jogo (9 em 5)4º - Gabigol - Flamengo - 1,7 finalizações certas por jogo (7 em 4)​Chay - Portuguesa - 1,7 finalizações certas por jogo (17 em 10)

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