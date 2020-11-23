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futebol

Decisivo na Libertadores, Rony é destaque em retorno aos treinamentos no Palmeiras

Recuperado da Covid-19, atacante do Verdão está pronto para o duelo desta quarta-feira, contra o Delfín, pela Libertadores
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 08:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 08:31
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de cumprir o período de 10 dias em isolamento, conforme previsto pelo protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rony não só voltou aos treinos do Palmeiras, como também foi destaque atividade desse domingo (22).
Ainda que tenha ficado mais de uma semana sem o treinamento padrão, o LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que o atacante mostrou-se pronto para fazer sua reestreia nesta quarta-feira, diante do Delfín, às 19h15 (de Brasília), no Equador.O duelo, inclusive, será pela Libertadores da América, competição na qual Rony se sobressaiu dentre os demais atacantes.
Pela Liberta, o camisa 11 esteve em campo em cinco oportunidades, sendo quatro como titular, e acumula duas bolas na rede e quatro assistências. Ou seja, média de mais de uma participação em gol por partida.
Os atletas do Palmeiras que, na Libertadores, têm números comparáveis aos de Rony são Luiz Adriano e Wesley. No entanto, ainda que tenham se envolvido em quatro gols durante a fase de grupos de competição, ambos vão desfalcar o Verdão.
TABELA> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Se recuperando de lesão no joelho, a Cria da Academia é tida como ausência certa, enquanto o artilheiro da equipe, que precisou ser substituído durante a partida contra o Goiás, ainda será reavaliado pelo departamento médico.
A partida de volta no torneio continental está prevista para a outra quarta-feira (02), às 19h15 (de Brasília).

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