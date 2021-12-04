Decisivo na final da Libertadores, Veiga iguala temporada mais artilheira pelo Palmeiras

Autor do primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores 2021, no último sábado (27), em Montevidéu, Raphael Veiga chegou ao seu 18º tento na temporada e deve terminar o ano como maior goleador do time. O meia repetiu a marca de 2020, com o mesmo número de bola na rede.Desde que Abel Ferreira chegou ao clube, em novembro de 2020, Raphael Veiga é o jogador que mais foi à rede, com 28 gols no total entre a reta final da temporada passada e toda a atual. Em 2020, o camisa 23 também marcou 18 vezes e só perdeu para Luiz Adriano, artilheiro do time com 20 tentos.

Ao longo desse ano, o meio-campista acumulou gols decisivos em todas as competições disputadas pelo Verdão. Além de terminar o Brasileirão como artilheiro da equipe, com 10 gols, Veiga conta com tentos nas oitavas, quartas e final da Libertadores, consolidando-se, também, como um dos principais jogadores do elenco na competição.Em quatro anos vestindo a camisa alviverde (2017, 2019, 2020 e 2021), o jogador soma 169 partidas disputadas e 43 gols marcados. Antes de se torna titular absoluto, o meia teve momentos de instabilidade e chegou a ser emprestado ao Athletico-PR em 2018, onde conquistou a Copa Sul-Americana.

Nas duas primeiras temporadas no Palestra, ainda como reserva, Veiga fez, respectivamente, 22 e 31 jogos e não passou dos sete gols somando os dois anos. A chegada do comandante português foi decisiva para que o atleta passasse a ter uma sequência na equipe principal e começasse a ter grande evolução.

Pelo Palmeiras, o camisa 23 acumula quatro títulos: Paulistão 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021. Já de férias, Raphael Veiga retorna aos treinos na Academia de Futebol a partir do dia 5 de janeiro, quando o time inicia a preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado de 3 a 12 de fevereiro do ano que vem, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.