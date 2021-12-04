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Decisivo na final da Libertadores, Veiga iguala temporada mais artilheira pelo Palmeiras

Meia terminou 2021 como principal artilheiro da equipe na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 08:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 08:00

Autor do primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores 2021, no último sábado (27), em Montevidéu, Raphael Veiga chegou ao seu 18º tento na temporada e deve terminar o ano como maior goleador do time. O meia repetiu a marca de 2020, com o mesmo número de bola na rede.Desde que Abel Ferreira chegou ao clube, em novembro de 2020, Raphael Veiga é o jogador que mais foi à rede, com 28 gols no total entre a reta final da temporada passada e toda a atual. Em 2020, o camisa 23 também marcou 18 vezes e só perdeu para Luiz Adriano, artilheiro do time com 20 tentos.
Ao longo desse ano, o meio-campista acumulou gols decisivos em todas as competições disputadas pelo Verdão. Além de terminar o Brasileirão como artilheiro da equipe, com 10 gols, Veiga conta com tentos nas oitavas, quartas e final da Libertadores, consolidando-se, também, como um dos principais jogadores do elenco na competição.Em quatro anos vestindo a camisa alviverde (2017, 2019, 2020 e 2021), o jogador soma 169 partidas disputadas e 43 gols marcados. Antes de se torna titular absoluto, o meia teve momentos de instabilidade e chegou a ser emprestado ao Athletico-PR em 2018, onde conquistou a Copa Sul-Americana.
Nas duas primeiras temporadas no Palestra, ainda como reserva, Veiga fez, respectivamente, 22 e 31 jogos e não passou dos sete gols somando os dois anos. A chegada do comandante português foi decisiva para que o atleta passasse a ter uma sequência na equipe principal e começasse a ter grande evolução.
Pelo Palmeiras, o camisa 23 acumula quatro títulos: Paulistão 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021. Já de férias, Raphael Veiga retorna aos treinos na Academia de Futebol a partir do dia 5 de janeiro, quando o time inicia a preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado de 3 a 12 de fevereiro do ano que vem, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Crédito: (Foto:JuanMabromata/AFP

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