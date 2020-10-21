Decisivo, Lucas Braga lembra o início de sonho no Santos: 'Passa um filme'

O atacante Lucas Braga foi o destaque do Santos na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Defensa y Justicia (ARG), pela sexta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, nesta terça-feira (20), na Vila Belmiro. O atacante entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, empatou o jogo aos 32 e deu a assistência para Marcos Leonardo anotar o segundo, aos 47 da etapa final.
Torcedor de infância do Peixe, o atleta disse estar realizado um sonho, iniciado pelo incentivo dos seus seus pais, que o levavam para assistir às partidas do Peixe quando ele era criança.
– Esse sonho começou lá atrás, quando a minha mãe, que é santista, me ajudava a torcer pro Santos me levando aos estádios com o meu pai. E ele foi realizado no primeiro dia de treino que eu vesti a camisa do Santos. Ali eu já estava com uma alegria muito grande no meu coração. Na estreia foi algo maravilhoso e hoje eu completo esse sonho realizado na minha vida – disse o atleta, em entrevista coletiva virtual após a partida.Ao fazer o gol, o atacante chorou de emoção e disse que passou um filme na sua mente, lembrando que há três anos ainda estava nas arquibancadas torcendo pelo Peixe.
– Passou um filme muito grande de tudo o que vive até hoje. Três anos atrás estava na várzea, em projetos sociais, e quando você consegue marcar um gol vestindo a camisa do Santos passa um filme de toda luta, batalha, suor, que valeu a pena pra você estar presente naquele momento – afirmou Braga.
– Até 2017, eu estava acompanhando o Santos pelo Tobogã, no Pacaembu, e hoje poder estar aqui, dentro de campo, ajudando, não caiu a ficha. É uma sensação muito especial – acrescentou.
Lucas Braga foi contratado pelo Santos no início de 2019, após se destacar pelo Luverdense. O jogador acumulou partidas pela equipe B santista e foi emprestado ao Cuiabá na sua primeira temporada pelo Alvinegro. No início de 2020, disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, onde se destacou, e foi integrado ao elenco principal do Peixe, onde já tem 14 jogos disputados e, agora, um gol anotado.