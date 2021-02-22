Decisivo, Gabigol já supera marcas de grandes atacantes da história do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Seis gols nos últimos seis jogos. Um total de 27 bolas na rede em apenas 42 atuações. Artilheiro do Flamengo e o segundo do futebol brasileiro. Números expressivos de Gabriel Barbosa neste temporada. E que não são uma exceção na carreira do atacante. Muito pelo contrário.

Autor do gol da vitória sobre o Internacional, por 2 a 1, que colocou o Rubro-Negro na liderança do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 segue escrevendo o seu nome na história do clube e da principal competição nacional. Com apenas 24 anos de idade, Gabigol já supera marcas de grandes atacantes que fizeram história do Brasileirão.

Com o tento deste domingo, já são 81 bolas na rede em apenas 171 atuações em Brasileiros. É o mesmo volume, por exemplo, de Müller, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 e que passou pelos quatro grandes de São Paulo, entre outros clubes. O ex-atacante, porém, entrou em campo 234 vezes para marcar. Ou seja, em média, Gabi já o ultrapassou.Apesar de jovem, Gabriel já deixou para trás na artilharia histórica do campeonato nomes como Luizão - também campeão da Copa com o Brasil, em 2002 -, autor de 76 gols em 157 partidas, Diego Tardelli - 69 em 255 -, Leandro Amaral - 66 em 191 -, Fernandão - 60 em 184 -, ídolo do Internacional, e Oséas - 57 em 156, entre outros. Levando em conta todos os campeonatos disputados desde 1971, o goleador da Gávea já é o 41º na lista.

Em sua 7ª edição de Brasileiro, Gabigol caminha ainda para se tornar o 10º maior artilheiro do campeonato desde que passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003. Falta apenas um gol para o centroavante igualar Washington, o Coração Valente, atual 10º colocado no ranking.

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