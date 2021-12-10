Decisivo e forte no jogo aéreo: os números de Edu, novo reforço do Cruzeiro

O artilheiro da Série B 2021 estará de casa nova na próxima temporada. Edu, que balançou as redes 17 vezes vestindo a camisa do Brusque na 2ª divisão deste ano, é o novo reforço do Cruzeiro para 2022. O atacante de 28 anos de idade foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira pelo clube mineiro.

Com passagens pelas divisões de base de Botafogo, Vasco e Flamengo, o centroavante passou grande parte da sua carreira defendendo equipes menores do Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Boavista e Itaboraí. Agora, chega à Toca da Raposa com status de goleador máximo da 2ª divisão nacional.

Com 1,84m e mais de 90 kg, o artilheiro se destacou principalmente pela qualidade no jogo aéreo. Dos 17 gols anotados na competição, seis foram de cabeça, a maior marca do campeonato - Navarro, do Botafogo, Lucão, do Guarani, Marthã, do CRB, Vinícius, do Náutico, e Léo Gamalho, do Coritiba, aparecem logo atrás com quatro gols cada. Outros dez foram marcados de pé direito, sendo quatro de pênalti - inclusive um contra o próprio Cruzeiro, no 1º turno - e um de canhota.Além de goleador da Série B, em números gerais, Edu foi também um dos atacantes mais eficientes e decisivos. O jogador desperdiçou apenas três grandes oportunidades, segundo critérios do site Sofascore. É a melhor marca entre os jogadores que estufaram as redes ao menos dez vezes na disputa, empatado com Bruno Sávio, do Guarani.

O camisa 9 terminou também o campeonato tendo convertido 17,1% das suas finalizações em gol - 17 em 99 tentativas. Entre os dez principais goleadores, apenas Iury Castilho, do CSA, com 19,6%, e Navarro, do Botafogo, com 17,2%, apresentaram números superiores. Veja as estatísticas completas:

EDU NA SÉRIE B 2021- Dados do Sofascore

33 jogos17 gols​10 gols de pé direito (4 de pênalti)6 gols de cabeça1 gol de pé esquerdo​99 finalizações17,1% de conversão em gols3 grandes chances perdidas