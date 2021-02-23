Decisivo, Diego Loureiro, do Botafogo, minimiza pênalti polêmico: 'Parar de se importar com a arbitragem'

Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta foi a primeira vitória do Glorioso no ano. O Tricolor Paulista teve a chance do empate aos 38 minutos do segundo, porém, parou no goleiro Diego Loureiro.+ Franzino e rápido: conheça Ronald, primeiro reforço do Botafogo para 2021- É um trabalho importante que a gente vem fazendo agora de reestruturação. Só tenho que agradecer o Flávio por todo suporte que ele nos da por fora, com relação a pênalti e tudo. Fazemos um trabalho muito bom com ele.O lance pênalti foi polêmico e decidiu opiniões. No entanto, Loureiro se esquivou de comentários sobre a arbitragem e destacou a importância de pensar no futuro.