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Decisivo, Diego Loureiro, do Botafogo, minimiza pênalti polêmico: 'Parar de se importar com a arbitragem'

Embora a marcação do pênalti tenha divido opiniões, o goleiro do Botafogo ainda destacou que é preciso parar de pensar na arbitragem...
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Publicado em 

22 fev 2021 às 22:09

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 22:09

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta foi a primeira vitória do Glorioso no ano. O Tricolor Paulista teve a chance do empate aos 38 minutos do segundo, porém, parou no goleiro Diego Loureiro.+ Franzino e rápido: conheça Ronald, primeiro reforço do Botafogo para 2021- É um trabalho importante que a gente vem fazendo agora de reestruturação. Só tenho que agradecer o Flávio por todo suporte que ele nos da por fora, com relação a pênalti e tudo. Fazemos um trabalho muito bom com ele.O lance pênalti foi polêmico e decidiu opiniões. No entanto, Loureiro se esquivou de comentários sobre a arbitragem e destacou a importância de pensar no futuro.
- Temos que pensar no futuro, parar de se importar com a arbitragem. Que eles façam a arbitragem deles da melhor maneira possível e que nós possamos fazer um jogo melhor a cada partida e crescer nas competições que vem.

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