Decisivo desde sua estreia, Róger Guedes é eleito o melhor jogador de setembro no Brasileirão

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Um dos principais reforços contratados pelo Corinthians para esta temporada, Róger Guedes começou com tudo a sua trajetória pelo clube, com destaque para uma atuação de gala contra o Palmeiras. E com performances decisivas já a partir de sua estreia, o atacante soube nesta sexta-feira que foi eleito pela CBF o melhor jogador de setembro no Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do CorinthiansApós chegar ao Parque São Jorge em agosto, o atleta de 25 anos estreou pelo Timão no dia 7 de setembro, quando garantiu, com um belo gol de falta, o empate por 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.

E já na rodada seguinte da competição, Róger Guedes voltou a ser decisivo ao dar a assistência para Gabriel Pereira balançar as redes na igualdade por 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa.Assim, Róger Guedes já apresentou um belo cartão de visitas em sua chegada, mas o momento mais marcante de seu início de passagem com a camisa alvinegra viria no último confronto da equipe no mês, no dia 25, quando marcou dois belos gols da vitória por 2 a 1 do Timão sobre o arquirrival Palmeiras, em clássico na Neo Química Arena.

De quebra, naquele confronto ele ainda fez um terceiro gol, que acabou sendo anulado por impedimento, e sua atuação decisiva foi importante também pelo fato de que ele ajudou a Fiel torcida a "esquecer" um pouco o fato de que anteriormente o atacante já defendeu justamente o Palmeiras em sua carreira.

- Amém, amém, amém! Chegou com tudo, jogou muito, caiu nas graças da Fiel e merecidamente foi eleito o #CraqueAssaí de setembro. Velocidade, pontaria, raça e ousadia. Ingredientes de Róger Guedes, mais um louco do bando. Vai, @Corinthians - escreveu a CBF, em publicação nas suas redes sociais, na qual também postou um vídeo com gols e jogadas do atacante, ao revelar nesta sexta-feira o ganhador desta sua premiação de setembro no Brasileirão.

Róger Guedes, por sua vez, voltou a comemorar a atuação decisiva no clássico, no qual o Corinthians se fortaleceu para depois completar uma sequência de dez partidas de invencibilidade na competição nacional.

- Os gols diante do Palmeiras tiveram um sabor especial. Gols em clássico são diferentes, têm um gostinho melhor. Vencer o Palmeiras foi muito bom para a gente, já fazia alguns jogos (que o Timão não vencia o rival) e (a atuação) nos ajudou a conquistas os três pontos - disse o atacante em entrevista ao site oficial da CBF.

Róger Guedes, que também participou em setembro do jogo no qual o Corinthians empatou por 1 a 1 com o América-MG, em São Paulo, doou dez toneladas de alimentos a um instituto beneficente de Itaquera em ação promovida pela patrocinadora oficial do Brasileirão e que dá nome a este prêmio criado pela CBF.

- Individualmente, meu objetivo é ajudar a equipe com gols, como venho fazendo. Estamos tentando beliscar o máximo possível (de pontos) desse Brasileirão. Sabemos que o nosso objetivo principal é estar no G4, para entrar direto na Libertadores ano que vem - completou o atacante à CBF.