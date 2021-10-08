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Decisivo desde sua estreia, Róger Guedes é eleito o melhor jogador de setembro no Brasileirão

Novo reforço do Corinthians, atacante brilha no início de sua passagem pelo clube, que já ficou marcada principalmente por gols que garantiram vitória sobre Palmeiras em Itaquera...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 18:42

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:42

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Um dos principais reforços contratados pelo Corinthians para esta temporada, Róger Guedes começou com tudo a sua trajetória pelo clube, com destaque para uma atuação de gala contra o Palmeiras. E com performances decisivas já a partir de sua estreia, o atacante soube nesta sexta-feira que foi eleito pela CBF o melhor jogador de setembro no Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do CorinthiansApós chegar ao Parque São Jorge em agosto, o atleta de 25 anos estreou pelo Timão no dia 7 de setembro, quando garantiu, com um belo gol de falta, o empate por 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.
E já na rodada seguinte da competição, Róger Guedes voltou a ser decisivo ao dar a assistência para Gabriel Pereira balançar as redes na igualdade por 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa.Assim, Róger Guedes já apresentou um belo cartão de visitas em sua chegada, mas o momento mais marcante de seu início de passagem com a camisa alvinegra viria no último confronto da equipe no mês, no dia 25, quando marcou dois belos gols da vitória por 2 a 1 do Timão sobre o arquirrival Palmeiras, em clássico na Neo Química Arena.
De quebra, naquele confronto ele ainda fez um terceiro gol, que acabou sendo anulado por impedimento, e sua atuação decisiva foi importante também pelo fato de que ele ajudou a Fiel torcida a "esquecer" um pouco o fato de que anteriormente o atacante já defendeu justamente o Palmeiras em sua carreira.
- Amém, amém, amém! Chegou com tudo, jogou muito, caiu nas graças da Fiel e merecidamente foi eleito o #CraqueAssaí de setembro. Velocidade, pontaria, raça e ousadia. Ingredientes de Róger Guedes, mais um louco do bando. Vai, @Corinthians - escreveu a CBF, em publicação nas suas redes sociais, na qual também postou um vídeo com gols e jogadas do atacante, ao revelar nesta sexta-feira o ganhador desta sua premiação de setembro no Brasileirão.
Róger Guedes, por sua vez, voltou a comemorar a atuação decisiva no clássico, no qual o Corinthians se fortaleceu para depois completar uma sequência de dez partidas de invencibilidade na competição nacional.
- Os gols diante do Palmeiras tiveram um sabor especial. Gols em clássico são diferentes, têm um gostinho melhor. Vencer o Palmeiras foi muito bom para a gente, já fazia alguns jogos (que o Timão não vencia o rival) e (a atuação) nos ajudou a conquistas os três pontos - disse o atacante em entrevista ao site oficial da CBF.
Róger Guedes, que também participou em setembro do jogo no qual o Corinthians empatou por 1 a 1 com o América-MG, em São Paulo, doou dez toneladas de alimentos a um instituto beneficente de Itaquera em ação promovida pela patrocinadora oficial do Brasileirão e que dá nome a este prêmio criado pela CBF.
- Individualmente, meu objetivo é ajudar a equipe com gols, como venho fazendo. Estamos tentando beliscar o máximo possível (de pontos) desse Brasileirão. Sabemos que o nosso objetivo principal é estar no G4, para entrar direto na Libertadores ano que vem - completou o atacante à CBF.
Ao todo com a camisa do Corinthians, Róger Guedes já contabiliza quatro gols e uma assistência em seis partidas disputadas pelo time, que ele voltará a defender neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, palco do confronto diante do Sport pela 25ª rodada do Brasileirão.

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