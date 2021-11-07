Decisivo contra o Santos, Veiga mantém ambição por título Brasileiro: ‘Não tem nada perdido’

Crédito: Jota Erre/Photo Premium/LANCEPRESS!

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (07), na Vila Belmiro, o Palmeiras chegou ao quinto triunfo seguido no Campeonato Brasileiro e retomou o 2º lugar na tabela. Decisivo na partida com gol e assistência, Raphael Veiga vibrou com o resultado e afirmou que o Verdão segue vivo na briga pelo título.

– Sempre falei que o Atlético-MG tem uma vantagem muito grande, mas temos jogos pela frente e trabalho a fazer, Vamos buscar vencer nossos jogos e somar os pontos que precisamos. Vamos ver o que vai dar no final. Não tem nada perdido ainda – afirmou o camisa 23.Vivendo sua melhor temporada com a camisa alviverde, o meia chegou ao 16º gol na temporada e se isolou ainda mais como principal goleador da equipe em 2021. Questionado sobre a possibilidade de integrar o grupo da Seleção Brasileiras em convocações futuras, Veiga mostrou ser um desejo, mas respeita a decisão de Tite.

– Não sou eu que decido e vou sempre respeitar a decisão do Tite e staff. Meu foco é trabalhar pra chegar lá com os pés no chão. É gastar energia com o que eu posso resolver. Hoje, Palmeiras, cada jogo e cada treino. Quem sabe num futuro próximo – finalizou.