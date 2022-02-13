Decisivo, Cano exalta vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, mas alerta sobre pontaria da equipe

O atacante Germán Cano destacou a maneira como o Fluminense se impôs à Portuguesa na vitória por 1 a 0, neste domingo (13), no Nilton Santos. O autor do gol do triunfo que coloca o Tricolor das Laranjeiras momentaneamente na liderança da Taça Guanabara destacou a maneira como a equipe criou chances, mas fez uma ressalva.- Feliz pela vitória. O time atuou muito bem. Acho que podíamos fazer mais gols. no primeiro tempo, chegamos muitas vezes, mas não conseguimos. No segundo tempo, nos saímos melhor. O time fez o gol, nos soltamos mais - declarou, ao PPV do Carioca.