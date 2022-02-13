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Decisivo, Cano exalta vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, mas alerta sobre pontaria da equipe

Camisa 14 diz que Tricolor das Laranjeiras merecia vencer por um placar mais dilatado neste domingo (13), no Nilton Santos: 'Precisamos ganhar mais confiança'...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 18:28
O atacante Germán Cano destacou a maneira como o Fluminense se impôs à Portuguesa na vitória por 1 a 0, neste domingo (13), no Nilton Santos. O autor do gol do triunfo que coloca o Tricolor das Laranjeiras momentaneamente na liderança da Taça Guanabara destacou a maneira como a equipe criou chances, mas fez uma ressalva.- Feliz pela vitória. O time atuou muito bem. Acho que podíamos fazer mais gols. no primeiro tempo, chegamos muitas vezes, mas não conseguimos. No segundo tempo, nos saímos melhor. O time fez o gol, nos soltamos mais - declarou, ao PPV do Carioca.
O camisa 14 exigiu que o elenco se empenhe ao máximo.
- Tem de seguir melhorando. Acho que o time está bem e devemos continuar assim da mesma forma - disse.
Perguntado se a falta de entrosamento pesou no duelo com a Lusinha, Cano foi taxativo.
- É futebol, faz parte. A gente tem que continuar a ganhar confiança e saber que em toda situação de gol, tem de fazer - disse.
O Fluminense encara nesta quarta-feira (16) o Nova Iguaçu, às 21h35.
Crédito: 'Nosegundotempo,fizemosogol,nossoltamosmais',afirmouocamisa14(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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