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futebol

Decisivo, Bruno Marques destaca insistência na vitória do Santos

Atacante teve duas chances para marcar, mas primeira parou em grande defesa do goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 21:28

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 21:28

Crédito: Bruno Marques comemora gol contra o Botafogo (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Bruno Marques entrou na metade do segundo do jogo deste domingo diante do Botafogo para tentar aproveitar os cruzamentos do Santos para a área do adversário. N primeira chance, a cabeçada do jogador parou em uma grande defesa do goleiro Diego Loureiro. Na segunda, a bola foi para o fundo do gol e deu a vitória ao Peixe no confronto.Após a partida, o atacante deu entrevista coletiva, comemorou o gol e destacou a insistência típica de um centroavante de área.- Estou muito feliz com mais um gol com a camisa do Santos. Pelo momento do jogo, a gente estava empatando e pude ajudar o equipe com gol e a vitória. É isso. Tem de tentar, tentar, tentar que uma hora o gol vai sair. Foi mérito dele (Diego Loureiro) ter pego aquela primeira bola. Fiquei ali esperando uma segunda oportunidade, fui feliz e consegui fazer o gol - afirmou o jogador.O gol saiu em uma assistência do atacante Soteldo. Entre eles, uma diferença de alguns muitos centímetros. O Santos chegou a brincar com a diferença de altura nas redes sociais.- Já tinha falado com ele no jogo do Boca "Tô sentindo que a gente vai tirar outra foto com a bola". Ele fez um gol, eu também, tiramos a foto e eu agradeci pela assistência - afirmou Bruno.

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