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#DecisãoÉnoMorumbi: torcida do São Paulo faz campanha para final da Copa do Brasil sub-17 ser no estádio

Tricolor enfrentará o Flamengo na decisão do mata-mata nacional, em novembro. Ida está marcada para Cotia, mas torcedores querem que o jogo seja disputado no Morumbi...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 14:38
Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo
A torcida do São Paulo vem realizando um movimento nas redes sociais com a #DecisãoÉnoMorumbi. Os torcedores pedem para que a ida da final da Copa do Brasil sub-17, contra o Flamengo, marcada para Cotia, seja disputada no estádio da equipe profissional. O jogo ainda não tem data e horário marcados pela CBF. No entanto, os locais, Cotia e Gávea, foram escolhidos previamente. Atual campeão da competição, o sub-17 do São Paulo passou por Grêmio Santo Antônio-MS, Jacuipense-MS, Fluminense e Atlético-MG.
Pela boa campanha, o torcedor vem pedindo nas redes sociais para que a equipe da base possa jogar no Morumbi e receber público para apoiar os meninos para a conquista do bicampeonato. Até o momento, a CBF ainda não se pronunciou sobre a decisão do local para a partida. A definição deve acontecer nos próximos dias.
VEJA ALGUMAS REPERCUSSÕES DA TORCIDA NAS REDES SOCIAIS

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