DecisãoÉnoMorumbi: torcida do São Paulo faz campanha para final da Copa do Brasil sub-17 ser no estádio

A torcida do São Paulo vem realizando um movimento nas redes sociais com a #DecisãoÉnoMorumbi. Os torcedores pedem para que a ida da final da Copa do Brasil sub-17, contra o Flamengo, marcada para Cotia, seja disputada no estádio da equipe profissional. O jogo ainda não tem data e horário marcados pela CBF. No entanto, os locais, Cotia e Gávea, foram escolhidos previamente. Atual campeão da competição, o sub-17 do São Paulo passou por Grêmio Santo Antônio-MS, Jacuipense-MS, Fluminense e Atlético-MG.