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Decisão no Brasileirão, feminino e finais na base: veja os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor tem rodada decisiva no profissional e as finais do Carioca para as equipes Sub-15 e Sub-17, além das partidas da base feminina...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 14:03

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 14:03

O Fluminense terá uma semana decisiva em diversas categorias, podendo garantir uma vaga na Libertadores e três taças para times de base femininos e masculinos. A equipe profissional entra em campo na quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a Chapecoense no Maracanã. Os comandados de Marcão precisam vencer para retornar à competição continental.O primeiro compromisso do Tricolor será, porém, na quarta-feira, às 15h, quando a equipe feminina sub-18 decide o Campeonato Carioca contra o Flamengo, em Laranjeiras.
Veja a tabela do Brasileirão
​Já os Moleques de Xerém tem, na sexta, às 15h, a decisão do Estadual Sub-17 contra o Vasco. A ida foi 0 a 0. O Sub-15 define no sábado, às 10h, diante do Botafogo. O primeiro duelo foi 2 a 0 para o Alvinegro. Ambos os clássicos ocorrem em Laranjeiras, com transmissão da FluTV.VEJA A AGENDA DA SEMANA:
QUARTA-FEIRA - 08/12
Fluminense x Flamengo - 15hFutebol Feminino Sub-18 - Campeonato Carioca - FinalLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)
QUINTA-FEIRA - 09/12
Fluminense x Chapecoense, às 21h30Campeonato Brasileiro - 38ª rodadaMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: ainda não definido
SEXTA-FEIRA - 10/12​Fluminense x Vasco - 15hSub-17 - Campeonato Carioca - Final - 2º jogoLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
SÁBADO - 11/12
Fluminense x Botafogo - 10hSub-15 - Campeonato Carioca - Final - 2º jogoLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
Crédito: FluminensejoganoMaracanãporvaganapróximaLibertadores(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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