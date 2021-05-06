Decisão na Taça Rio, tempo para treinar e início da Série B: Confira o calendário de maio para o Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O início de trabalho do técnico Marcelo Cabo tem sido animador para a torcida. Apesar de não ter se classificado para as finais do Carioca, o Vasco teve boas atuações e mostrou evolução nesses primeiros meses de trabalho. Paralelo a fase decisiva da Taça Rio, o time terá quatro 'semanas cheias' para trabalhar visando a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no final do mês.

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Antes da estreia no dia 28 ou 29 de maio diante do Operário-PR, em São Januário, o Cruz-Maltino poderá entrar em campo em três oportunidades. A primeira delas será no sábado, na Colina Histórica, contra o Madureira, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Na ida, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, e o Vasco necessita vencer para avançar às finais.

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Caso garanta a classificação, o time terá pela frente os dois jogos das finais contra Botafogo ou Nova Iguaçu (nos finais de semana dos dias 15/16 e 22/23). Os últimos testes para a competição mais importante do clube na temporada, que visa retornar à elite do futebol brasileiro com tranquilidade e sem sustos.

Na frente, Cano segue sendo a esperança de gols, e se tornou o maior estrangeiro artilheiro do clube no século XXI. Ao lado do argentino, o jovem Gabriel Pec, com seis gols na temporada, tem se firmado de vez como titular. Completando o trio, Morato chegou com personalidade, marcando no clássico diante do Flamengo, e relembrando a comemoração de Edmundo.

Nas laterais, Zeca tem conquistado seu espaço com boas atuações pela esquerda, e Léo Matos tem tido sequência pela direita. Mesmo com a evolução da equipe, Cabo segue implementando seu estilo de jogo apoiado e tenta dar mais entrosamento ao grupo e ritmo de jogo aos reforços.

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