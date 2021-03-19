Décimo reforço: Botafogo anuncia a contratação de Ricardinho, ex-Ceará

Agora são dez contratações. Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação de Ricardinho, que recentemente rescindiu com o Ceará. O meio-campista de 35 anos chega com o aval de Marcelo Chamusca e assinou contrato até dezembro de 2021.
Ricardinho e Chamusca trabalharam no Ceará em 2017, participando da campanha de acesso do Vozão na Série B daquela edição. O nome foi aprovado pelo treinador.
O meio-campista chega para agregar experiência a um jovem elenco do clube de General Severiano. Aos 35 anos, Ricardinho afirmou que ainda pode agregar em termos técnicos e chega ao Alvinegro para somar.
O atleta foi um dos jogadores mais identificados com o Ceará, clube pelo qual passou as últimas quatro temporadas, nos últimos anos.