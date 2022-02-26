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Décima rodada da Taça Guanabara pode ser decisiva para o Fluminense no mata-mata do Cariocão; entenda

Além de poder se sagrar campeão da Taça Guanabara, o Fluminense garantiria vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 20:19
O Fluminense deu mais um passo para conquistar a Taça Guanabara ao vencer o Vasco neste sábado, no Estádio Nilton Santos, por 2 a 0. Dessa forma, o Tricolor pode confirmar o título já próxima rodada do Campeonato Carioca, contra o Resende. No entanto, este não é o único motivo que explica a importância da décima rodada para o Flu na competição.> ATUAÇÕES: Cano confirma ‘lei do ex’ em vitória do Fluminense sobre o Vasco Vale lembrar que o regulamento da Ferj prevê que as quatro melhores equipes da Taça Guanabara se enfrentem na semifinal do Campeonato Carioca: o primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo mede forças contra o terceiro.
Nesse sentido, os times que terminarem a Taça Guanabara em 1º e 2º lugar jogarão as partidas das semifinais "com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida".
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Já na final, o time de melhor classificação na Taça Guanabara "terá direito a escolha do mando de campo da primeira ou da segunda partida". Em caso de empate, a equipe campeã será a que tiver melhor saldo de gols nas duas partidas. Na persistência do empate, a decisão será decidia nos pênaltis.
Portanto, caso o Tricolor se sagre campeão da Taça Guanabara, terá a vantagem do empate nas semifinais, além do direito de ser o mandante do jogo de volta. Esse direito do mando, inclusive, também vale para uma eventual final.
Crédito: JogadorescomemoramprimeirogoldavitóriasobreoVasco(Foto:LucasMerçon/Fluminense

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