Decacampeão nacional e finalista da Champions da OFC: conheça o AS Pirae, do Taiti, que vai disputar o Mundial de Clubes

Está chegando a hora da bola rolar para o Mundial de Clubes 2021, que começa nesta quinta-feira, nos Emirados Árabes Unidos. Na cidade de Abu Dhabi, o Al-Jazira, que disputa a competição por ser o representante do país-sede, enfrentará o pouco conhecido AS Pirae, do Taiti.Fundado em 1929, a equipe da Polinésia Francesa, a princípio, não disputaria o torneio da Fifa. O Auckland City, da Nova Zelândia, seria o representante da Oceania no torneio, mas sua participação foi cancelada em virtude de restrições da Covid-19. Diante disso, a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) indicou o Pirae, que será o primeiro time do Taiti a jogar a competição.

+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes

O elenco do Pirae, segundo informações do site da Fifa, conta com 23 jogadores, sendo 22 deles atletas taitianos. Apenas o atacante Benoit Mathon, de 32 anos, não pertence ao país, mas sim à França.

+ Alô, Palmeiras! Confira os times presentes no Mundial de Clubes 2022 e os seus principais jogadores

- Disse à minha equipe que não gosto de viajar para este tipo de competição só para jogar. Se formos, faremos o nosso melhor para vencer o primeiro jogo. É uma grande honra para nós termos sido escolhidos pela OFC para representar a Oceania. É um grande torneio para nós e estamos muito felizes por ter esta oportunidade. Não foi difícil motivar todo mundo. Nossos jogadores jogam todas as temporadas para ter a oportunidade de ir a este torneio - declarou.

* Estagiário, sob a supervisão de Victor Mendes.