De Zé Gatinha a Honda: avaliamos as 46 contratações de Nelson Mufarrej como presidente do Botafogo

Crédito: Arte Lance!

Depois de três anos, o mandato de Nelson Mufarrej como presidente do Botafogo chegou ao fim. Presidente eleito em 2017, ele dará lugar a Durcesio Mello, que venceu o pleito realizado em novembro desse ano.

Durante essas três temporadas, Nelson Mufarrej contratou 46 jogadores ao Botafogo. O LANCE! avaliou (de zero a cinco estrelas) todos os reforços que chegaram ao Alvinegro durante este período separados por posição. A reportagem avaliou os atletas em notas de acordo com o que eles apresentaram dentro de campo e um retorno fora das quatro linhas de acordo com a expectativa da torcida.

Gabriel (2019): chegou como contrapeso à negociação de Igor Rabello ao Atlético-MG e foi um dos melhores jogadores do Botafogo em 2019. Zagueiro técnico e de boa saída de bola. Entrou nas graças da torcida. Avaliação: 5 estrelas.

Ruan Renato (2020): fez apenas quatro jogos e saiu no meio da temporada. Avaliação: 0 estrelas.

Rafael Forster (2020): jogador para compor elenco. É útil pela polivalência. Avaliação: 2 estrelas

Guilherme Santos (2020): se tornou útil na temporada por atuar em vários setores do campo. Avaliação: 3 estrelas.

Barrandeguy (2020): foi titular no começo do ano, mas perdeu espaço e não agrada grande parte da torcida. Avaliação: 1 estrela.

Danilo Barcelos (2020): pedido de Alberto Valentim, deixou o clube cedo e se transferiu ao Fluminense. Não impressionou. Avaliação: 1 estrela.

Victor Luís (2020): contratação comemorada pela história que possui com o clube, mas ainda não mostrou o mesmo futebol de 2016. Avaliação: 2 estrelas.

Gustavo Cascardo (2020): ainda não estreou. Avaliação: 0 estrelas.

VOLANTESA lista das contratações feitas durante o mandato de Nelson Mufarrej começa a encher quando o assunto são os volantes. Assim como o número em termos gerais, a quantidade de reforços de 2020 é maior do que nos outros dois anos.Alex Santana foi o artilheiro do time em 2019 (Vitor Silva/Botafogo)Marcelo (2018): jogou apenas 13 partidas e não deixou saudades. Avaliação: 1 estrela.

Jean (2018): foi importante em certo momento de 2018, mas perdeu espaço na temporada seguinte. Avaliação: 2 estrelas.

Alan Santos (2019): pouco jogou. Avaliação: 1 estrela.

Alex Santana (2019): vindo do Paraná, foi um dos principais jogadores do Botafogo no ano passado. Mesmo sendo meia, ficou marcado por ser artilheiro. Avaliação: 4 estrelas.

Cícero (2019): importante por agregar experiência, mas fica na bronca com a torcida pelo custo-benefício por conta do alto salário. Chegou a ficar afastado na atual temporada. Avaliação: 2 estrelas.

Thiaguinho (2020): reforço anunciado no começo do ano, deixou o Botafogo meses depois. Avaliação: 0 estrelas.

Luiz Otávio (2020): não mostrou muito e passa a maior parte do tempo na reserva. Avaliação: 1 estrela.

Rentería (2020): pedido de Paulo Autuori, é outro que fica mais tempo no banco do que em campo. Avaliação: 1 estrela.

José Welison (2020): último reforço para o setor, conquistou a titularidade nas últimas semanas. Avaliação: 2 estrelas.

João Pedro (2018): fez apenas oito jogos pelo Botafogo, a maioria sem impacto. Avaliação: 0 estrelas.

Zé Gatinha (2018): com uma partida pelo Alvinegro, ficou mais conhecido pelo apelido do que pelo futebol jogado. Avaliação: 0 estrelas.

Gustavo Ferrareis (2019): um dos primeiros reforços da temporada, deixou o clube após cinco meses. Não se firmou. Avaliação: 0 estrelas.

Bruno Nazário (2020): é o camisa 10 e titular da equipe, mas alterna bons e maus momentos. Avaliação: 2 estrelas

Gabriel Cortez (2020): foi demitido do Botafogo após um episódio de indisciplina. Avaliação: 0 estrelas.

Keisuke Honda (2020): grande reforço de 2020, trouxe retorno de marketing e mais sócios-torcedores ao Alvinegro. Teve bom começo de desempenho, mas caiu com o passar do tempo. Criou um clima ruim com tweets reclamando sobre o planejamento do clube e pediu para deixar o Alvinegro após uma lesão na coxa. Avaliação: 4 estrelas.

Éber Bessa (2020): primeira contratação feita pelo gerente de futebol Túlio Lustosa, ainda não teve tempo para mostrar o que sabe. Avaliação: 2 estrelas.

Cesinha (2020): ainda não estreou. Avaliação: 0 estrelas.

Luiz Fernando (2018): importante em 2018, foi um jogador que apareceu como titular regularmente mesmo com uma queda de rendimento nos anos seguintes. Avaliação: 3 estrelas.

Kieza (2018): apesar de ter sido um dos artilheiros do Botafogo em 2018, ficou marcado por perder um gol feito contra o Juventude em 2019. Avaliação: 2 estrelas.

Rodrigo Aguirre (2018): reforço comemorado pela torcida, mas que não deu retorno dentro de campo. Marcou apenas um gol. Avaliação: 1 estrela.

Erik (2018): uma das melhores contratações da gestão. Chegou sem alarde, mas “salvou” o Botafogo em 2018 e faz falta à torcida até hoje. Avaliação: 5 estrelas.

Biro Biro (2019): por um problema de saúde, não conseguiu jogar. Avaliação: 0 estrelas.

Diego Souza (2019): contratação comemorada pela torcida. Apesar de ter sido importante e ter marcado gols, não conseguiu ser o mesmo artilheiro como foi em outros clubes. Avaliação: 3 estrelas.

Victor Rangel (2019): recebeu muitas chances mas não correspondeu. Saiu sem balançar as redes. Avaliação: 1 estrela.

Alexander Lecaros (2020): um dos primeiros reforços do ano, ainda busca espaço no time. Avaliação: 2 estrelas.

Pedro Raul (2020): chegou a custo baixo e é um dos principais ativos do clube. Apesar de ser irregular, é figura carimbada como titular. Avaliação: 3 estrelas.

Warley (2020): passou muito tempo sem jogar, mas vem conquistando espaço nessa segunda parte da temporada. Avaliação: 2 estrelas.

Matheus Babi (2020): destaque do Carioca pelo Macaé, marcou gols importantes e é uma boa opção de elenco. Avaliação: 3 estrelas.

Salomon Kalou (2020): outra grande contratação de gestão. Deu retorno de marketing, mas não mostrou praticamente nada em campo, com péssimas atuações. Avaliação: 2 estrelas.

Davi Araújo (2020): chegou como aposta mas não mostrou muito. Avaliação: 1 estrela.

Kelvin (2020): oportunidade de mercado, teve a contratação criticada pela torcida e, de praxe, não fez muitas partidas. Avaliação: 0 estrelas.