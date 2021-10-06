De Xerém a reforços da temporada, 17 jogadores do Fluminense irão encontrar a torcida pela primeira vez

Dos 31 jogadores inscritos no elenco profissional do Fluminense, 17 terão uma experiência inédita nesta quarta-feira, ao se encontrar pela primeira vez com a torcida tricolor, no duelo contra o Fortaleza. Além do reencontro de Fred com os torcedores, o jogo também será marcado por uma 'estreia com torcida' de atletas que reforçaram o time na última temporada. Evidentemente, o elemento diferencial do jogo será o retorno da torcida após a volta do camisa 9, um dos maiores ídolos do clube, depois de quatro anos no futebol mineiro. Contudo, quatro "moleques de Xerém" também aguardam ansiosamente o momento: Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Calegari e André nunca jogaram com público no profissional.Segundo o atacante Luiz Henrique, artilheiro do time no Brasileiro, não poderia haver melhor ocasião. Em boa fase, o jogador sonha em comemorar os gols com os tricolores. O jovem estreou no profissional em agosto do ano passado.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro - Muito ansioso. A torcida está voltando agora, e estou feliz por viver um bom momento. Espero ajudar o Fluminense e se Deus quiser vamos fazer um grande jogo e sair com a vitória para eles. Vai ser um sentimento sem igual, sempre esperei e trabalhei muito por isso, e vou ficar muito feliz com a torcida gritando meu nome - disse o camisa 34. É o mesmo caso dos atletas que chegaram nesta temporada para reforçar o elenco. Os zagueiros David Braz e Manoel, os laterais Danilo Barcelos e Samuel Xavier, o volante Wellington, os meias Nonato e Cazares, e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla também nunca tiveram contato direto com torcedores do Flu. Assim, a partida que pode definir a entrada na zona de classificação da Libertadores terá uma sensação diferente. Mais de um ano após o fechamento dos estádios no país, os jogadores irão encarar uma realidade diferente, mas positiva. Desta forma, a busca por uma vitória do Tricolor tem um incentivo a mais.Na próxima quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!