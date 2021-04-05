De volta, Zé Rafael explica importância de possível título da Recopa para o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O meia Zé Rafael voltou a treinar quase que integralmente com o elenco do Palmeiras no último sábado (3), após um período de trabalho individualizado devido às lesões no tornozelo sofridas na temporada passada. Em entrevista à TV Palmeiras, o camisa 8 comentou sobre o cronograma de recuperação física deste início de temporada e também sobre suas expectativas para a final da Recopa entre Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG.

– Esse período sem jogos do Paulista foi bom para mim porque pude trabalhar e ter um tempo que não tive em 2020 para me recuperar e fortalecer o tornozelo. Pude fazer um cronograma diferente com a equipe do Núcleo de Saúde e Performance para aprimorar e agora estar mais próximo do meu 100% – afirmou o jogador, ressaltando o prejuízo físico da maratona de jogos do ano anterior.>> Especulações no Boca Juniors, futuro de Lautaro Martínez… Veja o resumo do final de semana do mercado

Em relação à decisão contra o time argentino, Zé Rafael comentou sobre a importância de iniciar a temporada conquistando um título e garantiu que, apesar das dificuldades, o Verdão está preparado para o duelo.

– A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. É sempre muito difícil enfrentar equipes argentinas, é uma final, e estamos nos preparando para chegar lá e fazer uma grande partida. Iniciar a temporada com um título é sempre muito importante e muito bom. Espero que a nossa equipe consiga trazer esse dois títulos que a gente tanto almeja – declarou.Além disso, o meia também analisou a vitoriosa temporada de 2020, que coroou o Alviverde campeão de três campeonatos, enfatizando todo o processo que levou a equipe até essas conquistas.

– Acho que 2020 vai ficar marcado na memória de todo o palmeirense. Nossa equipe trabalhou muito. Teve um período parado na pandemia onde a gente trabalhou, continuou se dedicando diariamente em casa para que pudéssemos colher frutos. Acho que tudo que a gente conquistou durante esse ano foi fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento – explicou Zé.