De volta! Thiago Galhardo confirma retorno ao Internacional

A proximidade da janela de transferências na Europa faz com que os clubes comecem a planejar o futuro e o Celta de Vigo não foge disso.

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O time espanhol definiu que não vai executar a compra em definitivo de Thiago Galhardo e, com isso, o brasileiro vai retornar ao Internacional.

Em conversa com a Betway, o atacante brasileiro explicou a sua situação e dia 1º de junho se reapresenta ao clube gaúcho.

‘Essa pergunta até meu pai tem me feito. E, de fato, eu não sei. Meu contrato aqui (no Celta) acaba dia 30 e até lá eu não posso fechar contrato com ninguém. Eu deixo isso com meus empresários. Sei que dia 1º de julho eu me reapresento no Inter e dia 30 de junho estarei em Porto Alegre, seja para discutir uma rescisão, um novo empréstimo ou a permanência no clube’, declarou o jogador.

Números

Com a camisa do Internacional, Thiago Galhardo viveu o seu melhor momento na carreira e alcançou a marca de 32 gols, em 82 jogos.