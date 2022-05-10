Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De volta! Thiago Galhardo confirma retorno ao Internacional

Jogador não terá o seu contrato renovado pelo Celta de Vigo e vai incorporar o elenco do Colorado
...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:20
A proximidade da janela de transferências na Europa faz com que os clubes comecem a planejar o futuro e o Celta de Vigo não foge disso.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O time espanhol definiu que não vai executar a compra em definitivo de Thiago Galhardo e, com isso, o brasileiro vai retornar ao Internacional.
Em conversa com a Betway, o atacante brasileiro explicou a sua situação e dia 1º de junho se reapresenta ao clube gaúcho.
‘Essa pergunta até meu pai tem me feito. E, de fato, eu não sei. Meu contrato aqui (no Celta) acaba dia 30 e até lá eu não posso fechar contrato com ninguém. Eu deixo isso com meus empresários. Sei que dia 1º de julho eu me reapresento no Inter e dia 30 de junho estarei em Porto Alegre, seja para discutir uma rescisão, um novo empréstimo ou a permanência no clube’, declarou o jogador.
Números
Com a camisa do Internacional, Thiago Galhardo viveu o seu melhor momento na carreira e alcançou a marca de 32 gols, em 82 jogos.
Crédito: (Foto:RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados