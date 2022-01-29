De volta para casa: Vasco retorna a São Januário para reconstruir e recomeçar a relação com a Colina

As últimas imagens do Vasco em São Januário foram das mais tristes da história do clube. Houve jogo em que não parecia ser dia de nada na Colina. Houve vaias em profusão, mesmo com pouca gente. Houve gols sofridos, dor, raiva e choro. Time, torcida e estádio viveram e ainda vivem um momento de crise profunda depois do pior dos 123 anos do Cruz-Maltino. Mas tentam reatar a partir deste sábado, contra o Boavista.- Foi me dada essa responsabilidade e estamos tentando, com jogadores comprometidos, ter êxito. Algumas coisas conseguimos aplicar. Pela pressão da estreia, da confiança, meninos que tiveram problemas ano passado agora têm confiança - explicou o técnico Zé Ricardo, após a vitória sobre o Volta Redonda, na primeira rodada. E emendou celebrando virtudes táticas vistas.

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- Transições ofensivas aconteceram a contento, boa parte. Felizes pelo resultado. Entendemos que tem coisas, dentro do jogo, que, mesmo sendo estreia, não podemos errar. Celebrar o resultado. Os meninos têm que relaxar e, a partir de amanhã (última quinta-feira) nos prepararmos para o jogo contra o Boavista - concluiu.

Foram, então, dois dias. E serão algumas horas mais de descanso até a partir desta noite. O time tenta se ajustar, evoluir e se reorganizar para chegar em bom nível na Série B - óbvio maior objetivo do time na temporada. Todavia, até chegar lá, voltar a fazer da Colina Histórica um local acolhedor para o time da casa e hostil para os adversários é uma missão.

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Missão esta que tem início neste sábado.