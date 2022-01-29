Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta para casa: Vasco retorna a São Januário para reconstruir e recomeçar a relação com a Colina
futebol

De volta para casa: Vasco retorna a São Januário para reconstruir e recomeçar a relação com a Colina

Casa do time cruz-maltino se tornou local de derrotas e sentimentos negativos no ano passado, principalmente a reta final da temporada. É o primeiro jogo no estádio em 2022...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 07:30
As últimas imagens do Vasco em São Januário foram das mais tristes da história do clube. Houve jogo em que não parecia ser dia de nada na Colina. Houve vaias em profusão, mesmo com pouca gente. Houve gols sofridos, dor, raiva e choro. Time, torcida e estádio viveram e ainda vivem um momento de crise profunda depois do pior dos 123 anos do Cruz-Maltino. Mas tentam reatar a partir deste sábado, contra o Boavista.- Foi me dada essa responsabilidade e estamos tentando, com jogadores comprometidos, ter êxito. Algumas coisas conseguimos aplicar. Pela pressão da estreia, da confiança, meninos que tiveram problemas ano passado agora têm confiança - explicou o técnico Zé Ricardo, após a vitória sobre o Volta Redonda, na primeira rodada. E emendou celebrando virtudes táticas vistas.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- Transições ofensivas aconteceram a contento, boa parte. Felizes pelo resultado. Entendemos que tem coisas, dentro do jogo, que, mesmo sendo estreia, não podemos errar. Celebrar o resultado. Os meninos têm que relaxar e, a partir de amanhã (última quinta-feira) nos prepararmos para o jogo contra o Boavista - concluiu.
Foram, então, dois dias. E serão algumas horas mais de descanso até a partir desta noite. O time tenta se ajustar, evoluir e se reorganizar para chegar em bom nível na Série B - óbvio maior objetivo do time na temporada. Todavia, até chegar lá, voltar a fazer da Colina Histórica um local acolhedor para o time da casa e hostil para os adversários é uma missão.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Missão esta que tem início neste sábado.
Crédito: SãoJanuáriosemprefoilocalquefezoVascoforte.Anopassadofoiumaexceção(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados