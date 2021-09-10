De volta! Edenílson será titular contra o Sport

Na próxima segunda-feira, o Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Diego Aguirre terá a volta do volante Edenílson, que passou os últimos dias na Seleção Brasileira.
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Com pouco tempo de jogo com Tite, o volante faz parte dos planos de Aguirre, que confia no retorno em grande estilo do seu camisa 8.
Querido pela torcida, Edenílson sabe da sua importância e a expectativa é que ele comande as ações do meio-campo junto de Lindoso e Patrick.
Confira a provável escalação: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny, Lindoso, Edenilson, Patrick e Mauricio; Yuri Alberto.