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futebol

De volta, Deyverson tatua taça do Decacampeonato do Palmeiras

Atacante foi o responsável pelo gol do título, diante do Vasco da Gama, em 2018
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LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 19:00

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Reprodução/Instagram
Menos de uma semana depois do seu retorno ao Palmeiras, o atacante Deyverson realizou um desejo antigo: tatuou a taça do título brasileiro de 2018. Naquela campanha, o atacante fez nove gols, incluindo o do título, diante do Vasco da Gama.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O Verdão começou a semana para se preparar para enfrentar o CRB, nesta quarta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Verdão venceu por 1 a 0 e agora joga por um empate para avançar às oitavas de final.

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