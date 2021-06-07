De volta, Deyverson tatua taça do Decacampeonato do Palmeiras

Menos de uma semana depois do seu retorno ao Palmeiras, o atacante Deyverson realizou um desejo antigo: tatuou a taça do título brasileiro de 2018. Naquela campanha, o atacante fez nove gols, incluindo o do título, diante do Vasco da Gama.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação