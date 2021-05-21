De volta! Confira quantos gols André marcou com a camisa do Sport

Crédito: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Após muita expectativa nos bastidores, André acertou com o Sport e vai iniciar a sua terceira passagem na Ilha do Retiro.

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Amado pela torcida, a sua volta gerou uma grande comoção nas redes sociais e a grande esperança é que ele possa reviver bons momentos no clube pernambucano.

Andarilho no futebol brasileiro, André foi revelado pelo Santos, mas nunca se firmou de fato após encerrar a parceria com Neymar. No Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio, o jogador teve muita dificuldade e deixou os clubes sem agradar as torcidas.

Confira abaixo os números de André nas outras duas passagens pelo Sport: