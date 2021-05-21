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De volta! Confira quantos gols André marcou com a camisa do Sport

Amado pela torcida, o centroavante inicia a sua terceira passagem pelo clube da Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 10:10

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:10

Crédito: Williams Aguiar/Sport Club do Recife
Após muita expectativa nos bastidores, André acertou com o Sport e vai iniciar a sua terceira passagem na Ilha do Retiro.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Amado pela torcida, a sua volta gerou uma grande comoção nas redes sociais e a grande esperança é que ele possa reviver bons momentos no clube pernambucano.
Andarilho no futebol brasileiro, André foi revelado pelo Santos, mas nunca se firmou de fato após encerrar a parceria com Neymar. No Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio, o jogador teve muita dificuldade e deixou os clubes sem agradar as torcidas.
Confira abaixo os números de André nas outras duas passagens pelo Sport:
Entre as temporadas 2015 e 2017/2018, André anotou 43 gols pelo Leão, sendo 29 deles no Campeonato Brasileiro, números expressivos para um centroavante que atua no futebol nordestino.

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