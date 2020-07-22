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De volta: Botafogo anuncia a contratação de Victor Luís

Alvinegro confirma o retorno do lateral-esquerdo ao clube, que assina por empréstimo até o final do próximo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 22:13

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 22:13

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
Victor Luís está de volta ao Botafogo. O Glorioso anunciou, nesta terça-feira, o retorno do lateral-esquerdo de 27 anos de forma oficial. O defensor chega ao clube de General Severiano por empréstimo junto ao Palmeiras até fevereiro de 2021, no final do próximo Campeonato Brasileiro.
Será a segunda passagem de Victor Luís pelo Botafogo. Antes, o jogador havia atuado no Alvinegro em 2016 e 2017, sendo um dos principais nomes da equipe que chegou às quartas de final da Taça Libertadores. A identificação com a torcida e o clube foram os dois motivos principais que fizeram o lateral retornar ao Glorioso.
Botafogo e Palmeiras vão dividir os vencimentos mensais de Victor Luís. Ao final do empréstimo, o Alvinegro terá uma opção de compra junto ao lateral-esquerdo - o valor não foi revelado.
Victor Luís fez 83 partidas e marcou dois gols nos anos que jogou no Botafogo. O lateral-esquerdo é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames físicos e assinatura de exames. Ficha Técnica:
Nome completo: Victor Luis Chuab ZamblauskaNascimento: 23/06/1993, em São Paulo (SP)Altura e Peso: 1,80m e 77kgClubes: Palmeiras, Porto (POR), Ceará, Botafogo, Palmeiras e BotafogoJogos: 84 (2 gols)

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