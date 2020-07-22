De volta: Botafogo anuncia a contratação de Victor Luís

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Victor Luís está de volta ao Botafogo. O Glorioso anunciou, nesta terça-feira, o retorno do lateral-esquerdo de 27 anos de forma oficial. O defensor chega ao clube de General Severiano por empréstimo junto ao Palmeiras até fevereiro de 2021, no final do próximo Campeonato Brasileiro.

Será a segunda passagem de Victor Luís pelo Botafogo. Antes, o jogador havia atuado no Alvinegro em 2016 e 2017, sendo um dos principais nomes da equipe que chegou às quartas de final da Taça Libertadores. A identificação com a torcida e o clube foram os dois motivos principais que fizeram o lateral retornar ao Glorioso.

Botafogo e Palmeiras vão dividir os vencimentos mensais de Victor Luís. Ao final do empréstimo, o Alvinegro terá uma opção de compra junto ao lateral-esquerdo - o valor não foi revelado.

Victor Luís fez 83 partidas e marcou dois gols nos anos que jogou no Botafogo. O lateral-esquerdo é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames físicos e assinatura de exames. Ficha Técnica: