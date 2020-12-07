De volta às redes, Willian pode completar 200 jogos pelo Palmeiras contra o Libertad

Crédito: Divulgação/Conmebol

Titular do Palmeiras nas últimas duas apresentações do Verdão na temporada, o atacante Willian se prepara para viver um momento especial nesta terça-feira (8), quando o clube enfrenta o Libertad, no Paraguai, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores 2020.

Se Willian entrar em campo para defender as cores pelas quais veste desde 2017, vai completar 200 jogos com a camisa do maior campeão do Brasil.

– Durante esses quatro anos de casa, sempre fui muito bem tratado por todos, sem exceção, e sempre me doei ao máximo para representar as tradições do Palmeiras da melhor forma possível. Espero seguir aumentado meus números de jogos e continuar ajudando o clube a conquistar mais títulos – disse o atleta de 34 anos.

Até aqui, com 199 jogos, Willian já é o 77º jogador com mais partidas pelo Palmeiras ao lado de Pierre, Rocha e Serafini. Além disso, com 54 gols, assim como Chinesinho e Vagner Love, aparece na 50ª posição da lista dos principais artilheiros da história do time.

Somente na atual edição da Libertadores, Willian já marcou quatro gols. O último, na goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, pelas oitavas de final, o colocou no top 4 do ranking de artilheiros do clube no torneio, com nove tentos, ao lado de Lopes. O atacante está a duas bolas na rede de se igualar a Tupãzinho e Borja, e a três de alcançar o líder no quesito, Alex.

– Nosso objetivo é conseguir trazer uma boa vantagem para o duelo no Allianz Parque. O time vem fazendo bons jogos e precisamos manter isso. Sabemos que, em mata-mata, não pode ter bobeira e na Libertadores ainda tem o gol fora de casa, que é bem importante. Como sempre, precisamos entrar focados. O Libertad é uma equipe grande, super tradicional, e tem bons jogadores, mas estamos confiantes de que conseguiremos realizar uma boa partida – finalizou Willian.Confira os números de Willian pelo Palmeiras

Geral pelo Palmeiras199 jogos54 gols20 assistências2 títulos (Paulista 2020 e Brasileiro 2018)

Mais jogos do atual elenco1º – Willian (199 jogos)2º – Felipe Melo (170 jogos)

Artilheiros do Século XXI1º – Dudu – 70 gols2º – Willian e Vagner Love – 54 gols4º – Valdivia – 41 gols

Artilheiros do atual elenco1º – Willian (54 gols)2º – Luiz Adriano (22 gols)3º – Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (21 gols)

Artilharia em 20201º – Willian – 16 gols2º – Luiz Adriano – 15 gols