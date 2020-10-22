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futebol

De volta! Arrascaeta marca em jogo-treino do Flamengo contra time Sub-17

Uruguaio deve reforçar o Rubro-Negro no domingo, contra o Internacional, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 14:09

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:09

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Internacional, domingo pelo Brasileirão, no qual a liderança da tabela está em jogo. Para o duelo em Porto Alegre, o técnico Domènec Torrent contará com o "reforço" de De Arrascaeta. Na manhã desta quinta, o meia participou do jogo-treino contra o time Sub-17 e marcou um dos gols da vitória por 5 a 0. Os meias Lázaro e Everton Ribeiro e o centroavante Pedro - duas vezes - completaram o placar.
Após preservar a maioria dos titulares e atuar com uma equipe alternativa na quarta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla no encerramento do Grupo A, o Flamengo entrará com o que tem de melhor para enfrentar o líder Internacional. Os desfalques certos ficam por conta de Bruno Henrique, suspenso, Gabriel Barbosa e Diego Alves, em recuperações de lesões, por ora. Flamengo e Internacional somam os mesmos 34 pontos após 17 rodadas, com o Colorado, comandado por Eduardo Coudet, levando vantagem no saldo de gols: 15 a 11. O confronto está marcado para às 18h15 de domingo, no Beira-Rio. O Galo, terceiro lugar com 31 pontos, recebe o Sport, sábado, no Mineirão.
Convocado para defender a seleção uruguaia nas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, Arrascaeta se reapresentou ao Flamengo no último dia 16, com dores musculares. Assim, o meia foi baixa contra Bragantino e Corinthians, pelo Brasileirão, e Junior Barranquilla, na Copa Libertadores.

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